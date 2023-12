Ce mesaj a transmis Laura Giurcanu în mediul online, după ce a câștigat sezonul 6 America Express alături de Sânziana Negru

Laura Giurcanu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, după ce a câștigat sezonul 6 America Express alături de Sânziana Negru. Fanii din mediul online au reacționat imediat la postarea tinerei.

Aventura de pe Drumul Soarelui a ajuns la final! Nouă perechi de vedete s-au luptat pentru a ajunge cât mai aproape de marele premiu în valoarea de 30.000 de euro, însă o singură echipă a plecat acasă cu banii și titlul de câștigător.

Marea Finală a sezonului 6 America Express a avut loc pe 27 decembrie 2023. Competiția a fost aprigă între finaliști, iar probele au fost pe măsura așteptărilor. Telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură fiecare moment difuzat pe micile ecrane ale televizoarelor.

Alexia și Aris Eram, Laura Giurcanu și Sânziana Negru s-au întrecut pentru miza uriașă a celui mai dur reality show din România. După un traseu plin de peripeții și situații emoționante, publicul a aflat echipa câștigătoare a concursului.

Deznodământul a fost o adevărată surpriză pentru toată lumea. Irina Fodor le-a privit pe Laura Giurcanu și Sânziana Negru cum deschid cutia în care se afla trofeul America Express - Drumul Soarelui.

Concurentele au rămas fără cuvinte când au aflat verdictul final. Lacrimile au curs pe fețele lor, iar cuvintele frumoase nu au întârziat să apară. Aceasta nu s-au așteptat nicio secundă că ar putea ieși victorioase din emisiune.

Ce mesaj copleșitor a publicat Laura Giurcanu pe contul de Instagram, după ce a primit titlul de câștigătoare a sezonului 6 America Express alături de Sânziana Negru

La scurt timp de la ultimul episod din America Express - Drumul Soarelui, Laura Giurcanu a ținut să transmită prietenilor virtuali un mesaj emoționant despre tot ce a trăit în aventura vieții ei, alături de o bună prietenă.

Tânăra a publicat mai multe imagini din cursă, iar alături de ele a atașat cuvinte care au adus lacrimi în ochii cititorilor.

„S-a terminat America Express și pentru noi. Câștigătoare. A fost o experiență atât de frumoasă și intensă pe care am trăit-o cu prietena mea, pentru care pot fi doar recunoscătoare, cu siguranță ne-a schimbat și ne-a făcut oameni „compleți”. Ne-a arătat că viața e mai mult decât știam și ne-a reconfirmat ce oameni norocoși suntem, noi toți. Norocoși și privilegiați. Am avut atât de multe momente frumoase, pe care mi-ar fi plăcut să le revăd și la TV ca să mă pot bucura din nou de ele. Rămânem cu clipele de neuitat pentru noi și bucuria că ele s-au întâmplat. Iar pentru Sânziana, nu aș fi putut să trăiesc nebunia asta cu nimeni altcineva și ne leagă asta pentru totdeauna. Poate nu a apărut de fiecare dată când îți spuneam ce femeie incredibilă, puternică și mișto ești, deși o făceam des. Ne-am susținut, ne-am încurajat și ne-am ridicat. Mă bucur că exiști și nu meritai altceva decât locul 1, mă bucur că împreună l-am obținut. Iar amândouă am câștigat o soră pe viață, asta e premiul adevărat.”, a scris Laura Giurcanu.

Postarea tinerei a generat mai bine de 19 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea urmăritorilor de pe Instagram. Părerile internauților au fost împărțite când a venit vorba de echipa care merita să câștige America Express.

„Bravo, fetelor! Cele mai frumoase și cele mai deștepte!”, „Felicitări, fetelor! Ați fost forță!” sa „Adevărații câștigători sunt frații!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.