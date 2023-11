Ce înălțime are Laura Giurcanu. Concurenta America Express a fost model și a făcut atletism de preformanță

Laura Giurcanu este cea mai înaltă concurentă din sezonl 6 America Express. Înălțimea a ajutat-o în cariera pe care și-a clădit-o.

În copilărie, Laura Giurcanu a făcut atletism de performanță timp de 7 ani. Când avea numai 13 ani, tânăra a fost remarcată la școală de un agent de modele, care i-a sugerat să încerce o carieră de model, ținând cont de înălțimea sa: „Eram la școală. Tocmai terminasem ora de sport și a venit la mine o tipă pentru că eram foarte înaltă și ușor de observat și m-a întrebat ești model? Și nu ai vrea să fii?”, a povestit Laura Giurcanu într-un vlog.

La 14 ani Laura Giurcanu a câștigat concursul Next Top Model. Tânăra a povestit că încă de la casting un fotograf i-a spus că este sigur că va câștiga concursul, doar privind-o. Mi-a spus tu o să câștigi concursul ăsta. Nu am văzut prea multe fete, te-am văzut pe tine. Tu o să câștigi concursul ăsta. În secunda aceea mi-a dat o încredere în mine având în vedere că era un străin”.

Ce înălțime are Laura Giurcanu de la America Express

Laura Giurcanu are o înălțime de 1,85 metri. La America Express înălțimea o ajută în cursă când vine vorba de alergat, dar reprezintă și un dezavantaj când are de-a face cu locuri mici.

În careu, când se adună toți concurenții America Express, se observă că Laura Giurcanu este cea mai înaltă.

Laura Giurcanu și Sânziana Negru se numără printre echipele sezonului 6 America Express.

„Gândul de a merge la America Express a fost încă de când am văzut primele emisiuni, mi se pare o experiență completă, complexă și intensă. Genul de experiență pe care nu ai avea vreodată cum să o cumperi, așa că nu am stat prea mult pe gânduri când a apărut ideea. Cred că o să ne învețe multe și ne va transforma în bine. Ce-i drept, cred că trăiești acolo în câteva săptămâni, cât pentru o viață. Am încredere în echipa și relația noastră, noi suntem prietene de mult și am trecut prin de toate împreună. Cred că e un om de bază în viața mea și știu că mă pot baza pe Sânziana, așa că dinamica dintre noi o să fie relaxată (aproape mereu :) și fun.”, spunea Laura Giurcanu înainte să plece în Columbia.