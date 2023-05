Ce mesaj a transmis Iuliana Pepene de la Observator, la scurt timp după ce s-a aflat că participă la America Express

Aventura America Express sezonul 6 va trimite pe Drumul Soarelui 9 perechi, printre care și cea formată din Iuliana Pepene și Sonia Simionov. La scurt timp după ce s-a aflat că participă în cel mai provocator reality show din România, îndrăgita prezentatoare a Observatorului de dimineață și-a surprins fanii de pe Instagram cu un mesaj neașteptat.

Ce a transmis Iuliana Pepene de la Observator, la scurt timp după ce s-a aflat că participă la emisiunea America Express sezonul 6, de la Antena 1

În sezonul 6 America Express, 9 perechi de vedete sunt pregătite să pornească în aventura vieții lor pe Drumul Soarelui, ce trece prin Columbia, Ecuador și Argentina. Având la dispoziție doar 1 euro pe zi, concurenții sunt nevoiți să facă autostopul, să caute mâncare sau un loc de cazare, pentru a-și putea continua drumul de la o misiune la alta.

De data aceasta, concurenții vor porni pe Drumul Soarelui, ce trece prin Columbia, Ecuador și Argentina.

Citește și: George Tănase, reacție plină de emoție și umor, după vestea că participă la America Express. Ce a spus despre Ionuț Rusu

Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei ,, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un „DA” hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Citește și: Ce s-a întâmplat, de fapt, cu relația dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu după întoarcerea din America Express

La scurt timp după ce s-a aflat că va face echipă cu Sonia Simionov, îndrăgita prezentatoare a Observatorului a publicat un mesaj pe Instagram:

„A venit momentul sa va anunț ca in conformitate cu personalitatea mea colorata, am luat o decizie inconștient de curajoasa de a participa la cel mai cool Show de televiziune. N-a durat mult pana am spus da, cam cât sa o conving pe @soniasimionov sa-mi fie partenera in aceasta Nebunie. Bine, știam răspunsul ei ( pentru ca we’re soul sisters) așa ca …let the Show begin! @americaexpressromania, venim! 🦾”, a fost mesajul publicat de Iuliana Pepene pe contul său de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Așa cum era de așteptat, fanii au reacționat imediat și au oferit mii de aprecieri și zeci de comentarii.

„Asa vietzik! Pumnii stransi ❤️”, „❤️❤️❤️ succes și have fun Papu ❤️”, „Succes❤️🙏”, „OMG!!!!!🔥🔥🔥🔥”, „Baftă multă!!!🙌👏”, „Wow🔥 Mult succes in continuare la călătorie spre @americaexpressromania ❤️ Sper sa castigati cu singuranta marele premiu❤️❤️❤️”, iată doar o parte din comentariile transmise de urmăritori.

„Eu știu ca nimic nu sta in calea voastră! Baftaa!”, a transmis Alessandra Stoicescu.

Chiar și Mihaela Călin a avut un mesaj de încurajare: „The best team! 👏❤️”.