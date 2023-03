Din ce face bani Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu. Cu ce se ocupă concurenta de la America Express

Doina Teodoru s-a născut în Galați și are 32 de ani. De când se știe, iubita lui Cătălin Scărlătescu și-a dorit să fie actriță și visul i s-a îndeplinit.

Deși a început liceul la profil real, matematică fizică, Doina a terminat la Liceul de Artă din Galați. În fiecare an, în cadrul unității de învățământ, se forma o grupă pentru cei care doreau să urmeze clasa de actorie. Doina a fost elevă în ultima clasă de acest fel, îndrumătorul său fiind Mircea Pânzaru.

Cu ce se ocupă Doina Teodoru de la America Express

Doina Teodoru a absolvit Universitatea de Arte Teatrale și Cinematografie, în anul 2012, iar de atunci și-a început cariera de actriță.

Aceasta lucrează la Teatrul Mic și Teatrul de Comedie din București. Concurenta de la America Express are un succes incredibil la public datorită talentului său, pe care l-a demonstrat și la Antena 1, pe scena iUmor.

De-a lungul timpului, Doina a jucat și în filme sau seriale televizate. Printre cele mai cunoscute apariții ale sale se numără Happy Meal, Love Locker, Băieți de oraș, iar în anul 2019 a jucat în See You Soon.

În anul 2017 a devenit mai cunoscută publicului, după ce a câștigat iUmor, respectiv marele premiu de 20.000 de euro.

Nu se știe ce salariu are Doina Teodoru, însă chef Cătălin Scărlătescu a subliniat, în urmă cu câteva luni, că nu câștigă sub 1400 de dolari.

Acesta a participat la podcastul „La fileu”, moderat de Speak, unde a fost întrebat când a început să facă primii bani mai „serioși” din meseria care l-a consacrat.

Îndrăgitul chef a dezvăluit cu deschidere că încă de la începutul carierei sale, pe când avea doar 22 de ani, câștiga o sumă fabuloasă pentru vremea respectivă.

„Nu știu ce înțelegi tu din bani. Fii atent. În 1994, salariul meu era de 1400 de dolari. (...) Eu niciodată, din 1994, nu am coborât sub suma aia. Cu timpul, am crescut. Eu am muncit pe bani”, spus Cătălin Scărlătescu.

