Cum arată vila în care locuiesc Puya și Melinda. Imagini cu locuința celor doi concurenți de la America Express

În urmă cu patru luni, Puya posta pe canalul său de Youtube un clip în care își prezenta casa de la țară. La interior, era inserat un material mai vechi, din 2019, filmat în cartierul Sălăjean, în care Puya arăta unde vrea să-și construiască o casă.

”Vezi cocioaba asta? Aici vreau su să-mi fac o casă. Să-mi dea voie Primăria Sectorului 3. Vă rugăm, domnule. Sunt susținător al cartierului de când sunt mic, vă rog, lăsați-mă să-mi fac și eu o cocioabă aici. Nu de alta, dar am zăpăcit Poliția Locală. L-am sunat de prea multe ori vecinii. Aici cred că aș sta liniștit. O să iau fiecare cărămidă de aici și fiecare țiglă, fiecare lemn, și o să fac altă casă. Pe asta o s-o dărâm, dar nu aruncăm nimic. Toate le ducem acolo, la țară, la casa veche.”, spunea Puya în urmă cu patru ani.

O parte din materiale chiar au ajuns la țară, așa cum a promis. Iar în locul casei vechi, a cărei fundație a folosit-o, Puya a ridicat o frumusețe de vilă: casa PuyMari, cum o numește artistul în vlog-ul său.

Cum arată vila lui Puya și a Melindei

După ce a primit aprobarea de la primărie, concurentul de la America Express s-a apucat de treabă.

”Toată lumea a zis că sunt nebun când am demolat casa aici, am făcut-o pe asta mai mare. Aici, pe locul ăsta, era o casă veche. Eu nu am vrut să arunc cărămida. Toată lumea a spus că trebuie să o arunc la gunoi. Uite, am stivuit-o aici, și l-am găsit pe omul ăsta din Cluj. Le taie și le lipesc înapoi pe casa asta”, a explicat Puya, care îi încurajează pe oameni să nu mai arunce lucrurile, ci să le refolosească.

Mai târziu, concurentul de la America Express a postat imagini cu locuința, care era aproape finalizată.

Clipul poate fi urmărit pe contul de Youtube al lui Puya și dând clip pe materialul de mai jos:

Cum s-au cunoscut Puya și Melinda de la America Express

Puya trăiește o poveste de dragoste cu Melinda, cea cu care are trei fetițe adorabile. Melinda avea doar 17 ani când l-a cunoscut pe cel care avea să-i devină soț.

Soția artistului termina clasa a XII-a când l-a cunoscut pe Puya, iar povestea lor de dragoste a început într-un moment prost.

Ea prezenta un Bal al Bobocilor în Deva, acolo unde Puya era invitat să cânte. Și-a luat o țeapă atunci, spune Puya, pentru că nu a mai primit bani de la organizatori, dar a întâlnit-o pe femeia vieții lui, scrie Revista Viva.

„Ea prezenta Balulul bobocilor în Deva și eu trebuia să cânt. Doar că aveau 1.000 de oameni în sală și mie mi-au zis că nu mai au bani. Așa că nu am mai cântat. Practic, mi-a tras țeapă la concert. Nu ți se pare romantic? Nici acum nu recunoaște și spune că, de fapt, eu le-am tras țeapă. Era tare în gură, sincer, și asta mi-a plăcut.

Bine acum regret, sincer (râde). Am făcut schimb de telefoane și am tot vorbit. A durat ceva, oricum. Cântam pe oriunde, oricum, numai să merg încolo. Până într-o zi când mi-am luat inima în dinți și i-am sunat părinții”, declara Puya în urmă cu câțiva ani despre întâlnirea cu soția sa.