Diseară, de la 21:00, începe etapa a șasea la America Express: Drumul Soarelui, cu probe de foc: ”A fost o cursă nebună”

În această seară, de la ora 21, la Antena 1 începe etapa a șasea a aventurii America Express – cu un parcurs spectaculos, în care peisajele se schimbă dramatic: de la peste 4.000 de metri, concurenții vor coborî vertiginos până la plajele Oceanului Pacific. Au mai rămas șase echipe în concurs, pe care diseară telespectatorii le vor vedea aliniindu-se cu mari emoții la startul unei noi curse.

Alexia Eram și fratele ei, Aris, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt perechile care au trecut de jumătatea traseului și continuă aventura din ce în ce mai intensă pe Drumul Soarelui.

”Doamne, cât am muncit ca să ajungem până aici!”, a spus Giulia Anghelescu. ”Niciodată nu m-am gândit că voi ajunge în stage-ul șase”, a declarat Romică Țociu. ”Nu-i puțin lucru ceea ce am reușit”, a spus Sânziana Negru. ”Am trecut de jumătatea călătoriei noastre pe Drumul Soarelui, iar asta e o mare realizare”, a mărturisit Tony Galeș. ”Sperăm să ajungem cât mai departe în acest concurs”, a punctat Alexia Eram.

Diseară, de la 21:00, începe etapa a șasea în competiția America Express, cu probe de foc pe Drumul Soarelui

Dar cum, de la etapă la etapă, dificultatea provocărilor sporește, elanul lor va fi întâmpinat de probe de foc care le vor testa rezistența fizică. Astfel, concurenții vor experimenta un crâmpei autentic din viața aspră, austeră, dar pitorească a oamenilor din cultura inca: vor fi nevoiți să renunțe la rucsacurile America Express pentru o serie de misiuni care vor face înaintarea pe traseu și mai anevoioasă, pentru că poverile vor fi tot mai greu de dus.

”A fost o cursă nebună”, a spus Alexia Eram. ”Simțeam că nu mai pot să respir. Se tăiase gazul de tot. Eram epuizat”, a povestit Vlad Huidu. Cursa are o miză extrem de importantă: calificarea la jocul pentru prima amuletă și Joker-ul etapei. Ce probe le-a pregătit Irina Fodor și cum vor face față concurenții provocărilor atât de solicitante la mare altitudine telespectatorii vor descoperi în ediția America Express difuzată de Antena 1 și pe AntenaPLAY diseară, de la ora 21:00.