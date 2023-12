Finala America Express 2023. Ce echipă a câștigat sezonul 6. Laura Giurcanu și Sânziana Negru pleacă acasă cu premiul

Finala America Express 2023 a luat prin surprindere telespectatorii. Emoțiile au luat cu asalt publicul atunci când Irina Fodor a spus ce echipă a câștigat sezonul 6 al celui mai dur reality show din România. Laura Giurcanu și Sânziana Negru pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro.

Finala America Express 2023 a fost plină de adrenalină și suspans. Aris și Alexia Eram, Laura Giurcanu și Sânziana Negru sunt echipele care au ajuns în ultima etapă din sezonul 6 a reality show-ului.

Perechile s-au întrecut cot la cot pentru a câștiga premiul în valoare de 30.000 de euro. Cursa i-a luat prin surprindere pe concurenți cu probele sale de-a dreptul dificile. Irina Fodor a ridicat ștacheta, iar toți s-au descurcat de mine.

Au existat tensiuni, emoție, situații imprevizibile și copleșitoare care au definit în totalitate Finala America Express 2023, sezonul 6. Finaliștii au trăit o experiență de neuitat prin țările pe care le-au cutreierat timp de două luni.

Aris și Alexia Eram, Laura Giurcanu și Sânziana Negru au avut de parcurs un drum presărat de obstacole și bucurii. Aceștia au legat noi relații de prietenie și au reușit să își depășească limitele pe Drumul Soarelui.

După ce au intrat în rolul unor detectivi adevărați în camera de hotel și au descoperit ce se află în „Soarele din România, echipele au pornit spre ultima destinație din acest sezon: punctul de întâlnire cu Irina Fodor.

Perechile au fost așteptate de prezentatoarea TV într-un cadru de vis. Emoțiile s-au simțit la cote maxime odată ajunși la destinație. Presiunea competiției și dorința de a câștiga Finala America Express 2023, sezonul 6 au fost evidente pe fețele.

„Mi se taie picioarele!”, a spus Alexia Eram în timp ce alerga spre punctul final.

De altfel, telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură Finala în pași de tango a celui mai dur reality show din România. Povestea de pe Drumul Soarelui a avut un deznodământ la care puțini se așteptau. O echipă a plecat acasă cu titlul de cuceritor și trofeul în valoare de 30.000 de euro.

Laura Giurcanu și Sânziana Negru formează echipa care a câștigat Finala America Express 2023, sezonul 6, de pe 27 decembrie 2023

Lupta dintre cele două echipe finaliste a fost aprigă, însă o singură pereche a ajuns pe primul loc la Irina Fodor și a intrat în posesia marelui trofeu. Concurenții au simțit fiori pe sira spinării atunci când au fost puși să deschidă o cutie.

Laura Giurcanu și Sânziana Negru au amuțit, după ce au văzut că în ea se afla premiul. Concurentelor le-a fost greu să realizeze că sunt câștigătoarele de pe Drumul Soarelui, iar reacția lor a fost pe măsura așteptărilor: „Este al nostru?!”.

„Voi sunteți câștigătoarele sezonului 6 America Express!”, a anunțat prezentatoarea TV cu zâmbetul pe buze și multă emoție.

Așadar, Finala America Express 2023, sezonul 6, de pe 27 decembrie 2023 a fost câștigată de Sânziana Negru și Laura Giurcanu. Cele două pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro.

„Ciupește-mă! Mă jur că visez! E un vis, nu pot să cred! Eram transfigurate”, au spus concurentele.

„Momentul ăsta o să-l iau cu mine toată viața mea. Deci n-am simțit așa ceva în viața mea! Era ireal! Mă uitam în jurul meu și nu înțelegeam. Sânziana era la fel de confuză ca mine”, a mărturisit Laura Giurcanu.

Sânziana Negru a fost copleșită de emoții la aflarea veștii. Tânăra s-a „prăbușit” în genunchi rostind că nu-i vine să creadă ce se întâmplă. Colega ei de echipă a ținut să-i ofere o îmbrățișare pentru a o liniști.

„Ne-am imaginat de atâtea ori, ne-am pus în postura asta, ne-am gândit că poate să fie momentul ăsta. Nu a fost deloc așa cum credeam noi. A fost ireal! Nu poți să explici, ți se pare că ești un zburător. Nu există niciun sentiment. Am trecut prin tot și am ajuns aici!”, a povestit Sânziana Negru.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au asistat la marele moment al celor două concurente. Aceștia au ținut să le felicite pentru tot parcursul lor din concurs: „Bravo!”.

Cum au reacționat Aris și Alexia Eram când au aflat că Laura Giurcanu și Sânziana Negru au câștigat Finala America Express 2023, sezonul 6, de pe 27 decembrie 2023

Aris și Alexia Eram au privit cum trofeul America Express era ridicat către cer de Laura Giurcanu și Sânziana Negru. Aceștia și-au dorit foarte mult să intre în posesia lui, însă nu au ajuns în timp util la Irina Fodor.

„Nu pot să cred că sunt ultimii pași în America Express și că poate câștigăm această finală. Și când mă uit în fața mea văd o fată foarte înaltă. Îmi dau seama că ele au ajuns înaintea noastră și am zis că asta este”, a spus tânăra cu lacrimi în ochi.

„I-am spus lui Aris: „Dă-mi mâna!”. Ultimele sute de metri să le facem împreună.”, a mai adăugat ea.

Cei doi au apelat la un gest copleșitor față de Sânziana Negru și Laura Giurcanu. Aceștia au simțit nevoia să le îmbrățișeze pentru victoria lor.

„Au fost niște fete super tari, bravo lor! S-au zbătut la fel de mult ca și noi să câștige acest trofeu. E meritul lor. (...) Să ajungi până aici mi se pare o experiență incredibilă. Este incredibil!”, a declarat Aris Eram.

„Asta este! Astăzi am fost mai lenți. Știam că o să fie o cursă strânsă. Sunt niște fete care au demonstrat foarte mult aici. Au ajuns primele. Bravo, fetelor! Să se bucure de această victorie, noi ne bucurăm pentru că am rezistat până aici și că am fost până în ultima zi de la America Express. Cea mai tare experiență!”, a mai adăugat Alexia Eram.

„A fost absolut superb și s-a terminat superb!”, a mai zis Laura Giurcanu.

Urmărește videoclipul de mai sus pentru a vedea reacția Laurei Giurcanu și a Sânzianei Negru la vestea că au câștigat sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Alte nouă perechi de vedete au trăit o experiență de neuitat pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt cei care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul a fost același și în acest sezon, dar Drumul Soarelui i-a purtat pe concurenți prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie.

Misiunile au fost pe măsura așteptărilor, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România a fost aprigă. America Express - Drumul Soarelui se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.