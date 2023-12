Laura Giurcanu, povestea din spatele rujului roșu purtat în cursa alături de Aris Eram. Cum a explicat gestul controversat

Cum a explicat Laura Giurcanu alegerea de a folosi ruj roșu chiar în cursa în care a făcut chipă cu Aris Eram, la America Express, sezonul 6. Ce le-a transmis tânăra cârcotașilor din mediul online.

În ediția 33 de la America Express, sezonul 6 difuzată pe 10 decembrie 2023, concurenții au avut parte de o surpriză complet neaștepată. Irina Fodor a anunțat noile formule în care vor pleca în cursă, iar Laura Giurcanu a făcut echipă cu Aris Eram. Dacă până acum, de-a lungul competiției, cei doi doar și-au aruncat priviri, în cea mao recentă ediție de America Express, cei doi au avut ocazia să petreacă o zi împreună, în care să se apropie și mai mult.

Astfel, în contextul în care deasupra lor planează zvonurile că ar forma în cuplu, intenauții au observat și schimbarea de look a tinerei. Chiar în ziua în care a plecat în cursă alături de Aris Eram, Laura Giurcanu a purtat ruj roșu pe buze, iar acest lucru a stârnit controverse în mediul oline. Iată cum și-a explicat tânăra gestul.

Cum a explicat Laura Giurcanu alegerea de a folosi ruj roșu chiar în cursa în care a făcut chipă cu Aris Eram, la America Express

După ce au apărut o mulțime de reacții la faptul că Laura Giurcanu a apărut cu ruj ruoșu pe buze la America Express, sezonul 6 chiar în cursa în care a făcut echipă cu Aris Eram, aceasta a venit cu lămuriri.

„Aiaiaiai Laura s-a și rujat cand o auzit că va fi cu Aris hmhm se simte ceva acolo” / „Laura rujată și coafat. Oare de ce?” / „Sper să fie o glumă...chestia asta cu Aris și Laura...hopa rujul roșu a apărut ca prin farmec”, sunt doar câteva dintre comentariile din mediul online.

Partenera Sânzianei Negru a explicat care a fost, de fapt, motivul pentru care a făcut această alegere. Prin intermediul unei imagini din competiție, postate la InstaStory, ea făcut lumină în jurul misterului rujului roșu.

„Eu și @sanziananegru am avut 1 singur ruj și am spus că dacă ajungem în Argentina, îl vom folosi! Am ajuns, singura problemă e că ne-am despărțit și rujul a rămas la Sânzi, așa că nu va ține prea mult această fază în care arăt bine”, a dezvăluit pe rețelele sociale Laura Giurcanu de la America Express, sezonul 6

„Iar părul l-am pus pe ciorap cu o seară înainte”, a mai adăugat concurenta.

