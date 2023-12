Semifinala America Express, 20 decembrie 2023. Concurenții și-au citit scrisorile și lacrimile le-au inundat chipurile

Ultima zi din etapa semifinală de la America Express, sezonul 6, debutează cu un moment extrem de emoționant între cele patru echipe ajunse până în stage-ul nouă, după lungi lupte și misiuni ce au făcut pe fiecare în parte să simtă că a trăit mai multe vieți într-o singură clipă. Află ce s-a întâmplat în Semifinala America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 40 din 20 decembrie 2023.

Confruntările între echipe și intrigile dintre perechi nu au lipsit. Drumul Soarelui a provocat pe fiecare în parte și a distrus bariere ce păreau a fi indestructibile, au ieșit la suprafață noi reflexii ale caracterelor fiecărui participant la show, au plâns, au râs și s-au îmbrățișat cu zâmbet pe chip, dar și cu amar în inimă deseori. Și e uman, și e natural, spunem noi! Judecata o lăsăm doar în mâna Zeului Soare care singur are puterea de a decide cine rămâne și cine pleacă la finalul bătăliei de pe meleagurile Americii Latine. America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

La sfârșitul unei misiuni ce a apăsat greu pe umerii tuturor și i-a provocat să îmbrace haina eroilor din flăcări, bomberos, a căror capă este scrum de cele mai multe ori, concurenții au experimentat la scară mai mică ce înseamnă lupta cu neiertatorul foc ce mistuie tot în jur. Asta au trăit ieri concurenții noștri și, așa cum Irina Fodor i-a anunțat, au fost momente cu puternic impact emoțional.

Astăzi, în seara de 20 decembrie 2023, la careul organizat de prezentatoarea TV, concurenții s-au așezat cuminți pe corzile sentimentelor, citind cu glasuri sugrumate de emoție cuvintele așternute pe foi de către perechile lor, cât timp au fost separați în misiuni.

Concurenții și-au citit scrisorile și lacrimile le-au inundat chipurile. Nimeni nu și-a mai putut stăpâni emoțiile, la America Express. Află ce s-a întâmplat în ediția din 20 decembrie 2023, pe Drumul Soarelui

„Dragii mei, mi se pare incredibil, dar este adevărat! Astăzi va fi ultima cursă pentru ultima șansă din sezonul 6, America Express”, anunță Irina Fodor. „După mii de kilometri suntem tot mai aproape de un final mult așteptat, deși nu este încă momentul să ne lăsăm copleșiți de nostalgii cred că inima bate un pic mai tare pentru că în curând vom spune adio America Latină”.

Înainte de a afla câștigătorul biletului de aur, pașaportul care duce direct în Finala America Express, prezentatoarea TV invită concurenții să privească puțin mai mult în adâncul inimii lor și să descoase „țesătura” fină a relațiilor dintre ei: „Știu că într-o seară v-ați pus gândurile pe hârtie, de asta aș vrea să le citiți acum, ca să înțelegeți ce au gândit colegii despre voi cât timp ați fost despărțiți.”

Concurenții au fost copleșiți de emoții și suspinele le înghițeau cuvintele deseori. Sânziana Negru și Laura Giurcanu au plâns citind scrisorile trimise și au constatat că și-au făcut aproape similar aceleași urări și și-au mărturisit același lucru pe alocuri, aspect care arată relația de simbioză și unitate a celor două. Giulia Anghelescu a fost emoționată, însă când Vlad Huidu și-a citit scrisoarea de la soția lui a fost copleșit și a izbucnit în plâns. Un moment tată-fiu a fost cu totul special.

Romică Țociu și Cătălin Țociu au demonstrat că relația lor este una cu totul specială, definită de respectul reciproc și susținerea necondiționată, dincolo de iubirea pură: „Dragă tată, îți mulțumesc pentru absolut tot, pentru cine sunt, pentru ce am devenit. Mi-ai arătat cum ar trebui să fiu și sper din tot sufletul că ești mândru de mine. Mi-ai arătat cât de puternic ești și dacă ne punem împreună cred că mutăm și munții. Mi-aș dori să vezi cât de bun ești și să nu mai zici niciodată că nu poți să faci ceva (...) Am ajuns să fiu soț și tată… Mi-ai arătat cum ar trebui să fiu un soț care își iubește familia și fiecare clipă petrecută cu copiii o fac exact cum am văzut la tine, cu dragoste, cu veselie, așa cum tu mi-ai oferit totul, așa ofer și eu lor. (...) Să știi că sunt cel mai mândru copil că am un așa tată cum nu s-a mai pomenit! Sunt mândru că port numele Țociu și pot și eu și Daria să îl ducem mai departe! Te iubesc și îți mulțumesc!”

Aris Eram a citit scrisoarea de la Alexia cu greu pentru că nu își putea stăpâni lacrimile: „Dragă, Aris, cred că în acest concurs mi-am regăsit fratele mai mic. Am trecut prin atât de multe lucruri aici, am învățat așa de multe lucruri și sunt sigură că această experiență ne va uni mai mult. Ești un bărbat extraordinar, amuzant, charismatic, descurcăreț, care mă suportă cu toate defectele 24/24 de aproape două luni. Sunt extrem de mândră de noi și de tot ce am făcut până acum. Ești un om cu o pozitivitate imensă care a reușit în toate momentele grele să mă facă să zâmbesc, care nu m-a lăsat să cedez și care a crezut în mine. (...) Înainte să plecăm în această aventură am avut multe emoții pentru că nu știam cum ne vom înțelege, cum va fi să fiu non-stop cu tine…sincer, nici nu te știu așa bine! Aici urma să stau alături de tine cel mai mult de până acum și mi-am cunoscut fratele mai mic așa cum nu îmi imaginam! Aici mi-am dat seama cât de mult te iubesc! (...) Cu ajutorul acestei aventuri am creat între noi o legătură ce nu o va mai putea strica nimeni. Știu că împreună vom ieși câștigători pentru că am câștigat un frate pe care mă pot baza toată viața! Te iubesc, sora ta mai mare!”

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Nouă perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această data. America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.