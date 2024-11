Serialul aduce în prim plan povestea unei tinere abandonate la naştere, care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani, putere și decizii din trecut pe care mulţi le-ar dori uitate.

Karina Jianu şi Vlad Udrescu vor putea fi urmăriţi în curând, la Antena 1 în roluri de protagonişti în cel mai nou serial original românesc, semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Serialul aduce în prim plan povestea unei tinere abandonate la naştere, care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani, putere și decizii din trecut pe care mulţi le-ar dori uitate.

Conceptul care echilibrează partea unică și originală a premisei - testul ADN care declanșează intriga – cu partea umană, ce e dincolo de știință, va putea fi urmărit în curând, la Antena 1.

Karina Jianu şi Vlad Udrescu sunt protagoniştii noului serial original semnat Ruxandra Ion, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1

Articolul continuă după reclamă

Absolventă a U.N.A.T.C. I.L. Caragiale Bucureşti, la clasa prof. George Ivaşcu, promoţia 2024, Karina Jianu a jucat, încă din facultate, în piese de teatru precum Double Fiesta (regia Andrea Gavriliu), Iubiri senile (regia Michele Modesto Casarin) sau Dreptate pentru un criminal, dar şi în scurtmetraje (Blocada sau Noaptea de vineri a Milenei) sau lungmetrajul Hoţii de subiecte, care se va lansa în perioada următoare.

Pasionată de echitaţie, dans contemporan, baschet şi yoga, Karina o va interpreta în serialul de la Antena 1 pe Ana Popa, o tânără determinată, deşteaptă şi plină de energie, o învingătoare care cucereşte prin simplitatea ei.

Abandonată încă de la naştere, Ana a locuit întreaga viaţă într-o casă socială, alături de alţi tineri ca ea. Momentul în care decide să îşi facă un test ADN, din banii strânşi, va declanşa intriga serialului.

„Nu voi uita niciodată momentul în care doamna Ruxandra m-a chemat în sală să mă anunțe că am luat castingul și momentul în care m-a întrebat dacă știu de ce am fost chemată. I-am răspuns instinctiv că nu îmi fac așteptări în viață și dumneaei m-a întrebat dacă vorbește Karina sau Ana. Fără așteptări am început și filmările (așteptări de la mine către propria persoană erau cu tona, dar către ceilalți nu) și am rămas impresionată de cât de frumoși sunt toți oamenii cu care mă văd în fiecare zi.

Începând de la echipă, continuând cu cei doi regizori, Iulia și Andrei, care sunt niște îngeri păzitori ai platoului de filmare şi sfârșind cu colegii mei, de care mă bucur mereu. Apreciez șansa să pot juca cu ei! Vlad este precum o rază de soare care mă face mereu să zâmbesc!”, dezvăluie tânăra actriţă.

Absolvent al U.N.A.T.C. I.L. Caragiale, Facultatea de Teatru, la clasa Prof. Dr. Adriana Popovici, promoția 2008, dar şi al pragramului de master la aceeaşi facultate, clasa prof. dr. Gelu Colceag, Vlad Udrescu este actor al Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova din anul 2015.

De-a lungul timpului, Vlad a colaborat cu mai multe teatre şi festivaluri din Europa, precum Teatrul Naţional din Bruxelles, Festivalul de Teatru de la Avignon, GogolFest din Ucraina sau Sarajevo Film Festival.

Câteva dintre rolurile pe care le-a interpretat sunt: Hamlet, în piesa cu acelaşi nume, regia Declan Donnellan, EI, în Trilogia memoriei, regia Radu Afrim, Buckingham, în Richard al III-lea, regia Bocsárdi László, Konstantin Gavrilovich Treplev, în Pescărușul, regia Yiannis Paraskeveopolous, în vreme ce în filme a putut fi urmărit în rolurile Anton, Raaz Rebooted, regizor Vikhram Bhatt, Moris, în Richhi’s Dream, regizor Lari Gligor sau Dan, în Interior Zero, regia Eugen Jebeleanu, care va fi lansat anul următor.

Dublu nominalizat la Premiile U.N.I.T.E.R., în 2022-2023, pentru două producţii ale Teatrului Naţional din Craiova (Oedip Rege şi Câine cu om. Câine fără om) şi premiul pentru „Cel mai bun actor” obţinute pentru Novecento de Alessandro Baricco (Teatrul Apropo) în cadrul New Wave International Festival, Reşiţa şi Buzău International Arts Festival Comic 7B sunt doar câteva dintre distincţiile de care s-a bucurat de-a lungul timpului.

În serialul de la Antena 1, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Vlad Udrescu îl va interpreta pe Tudor Istrate, un tânăr ce provine dintr-o familie bună din Bucureşti. Fondatorul unui ONG pe probleme de mediu, implicat în numeroase campanii sociale, Tudor a ales să se logodească mai mult sub influenţa familiei lui şi a viitoarei lui soţii.

„<Ai luat castingul> am auzit de undeva de lângă mine. <Mă bucur>, am răspuns eu, sec şi impasibil, fără să realizez de fapt ce se întâmplă. Mereu am reacţii întârziate. Mi-am dorit doar să îmi fac treaba cât mai bine. Eram foarte concentrat pe ceea ce aveam de jucat. Nu m-am gândit că s-ar putea să mă aleagă pe mine. Nici prin cap nu mi-a trecut.

Nu m-am gândit nici ce ar presupune și nici ce va urma după. Știam că voi juca alături de actori pe care îi apreciez mult. Cred că am avut noroc. Încă mă împrietenesc cu personajul meu. E un băiat curajos, sigur pe el şi îndrăgostit lulea!”, dezvăluie Vlad, care mai spune:

„Ca și la casting, încerc doar să îmi fac treaba cât mai bine. Restul, poate că vine de la sine!”.

Povestea serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN aduce în atenţia telespectatorilor o tânără ambiţioasă şi determinată, abandonată la naştere, care în urma unui test genetic îşi găseşte mama chiar în persoana celei la care se aştepta cel mai puţin.

Guvernat în egală măsură de putere şi sensibilitate, serialul atacă o temă desprinsă din realitate, îmbrăcată în emoţiile unei tinere care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani, putere și decizii din trecut pe care multi le-ar dori îngropate în uitare. Din distribuţia serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune, ce vor fi dezvăluite în perioada următoare.