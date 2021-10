Asia mai târziu, episodul 16. Lidia Buble, despre experiența trăită la autostop în Asia Express. De ce a făcut echipă cu Estera

Lidia Buble a fost invitata specială a episodului 16 Asia mai Târziu, o emisiune online, disponibilă integral și necenzurat pe AntenaPlay, realizată de Cuza și de Emi. De data aceasta, artista este cea care povestește publicului despre cele mai neașteptate evenimente din culisele reality show-ului „Asia Express” 2021.

Gazdele emisiunii nu au putut să treacă cu vederea forma fizică a concurentei, motiv pentru care i-a amintit acesteia de momentele în care făcea autostopul în colanți: "Lidia, cum ne uitam la voi. Ținem să recunoaștem că ne-au plăcut colanții"

"Trebuia să te descurci în Asia Express. Chiar ne-am descurcat, a fost foarte greu, mai greu decât mă așteptam, dar mi-a plăcut maxim și as repeta experiența oricând.", a spus Lidia Buble, vizibil entuziasmată.

Mai mult decât atât, concurenta sezonului 4 Asia Express a vorbit și despre momentele pe care le-a trăit la autostop. Lidia Buble și-a amintit de faptul că le-a "furat" de câteva ori mașinile celorlalte echipe.

"Nici nu cred că era cazul să furăm mașini pentru că eu opream 10 când puneam piciorul în stradă.", a spus ea.

Cuza nu s-a putut abține și a dezvăluit că artista le-a furat și lor o mașină: "Și nouă ne-ai furat o mașină. (...) "Iubita mea". Mi-ai furat iubita în primul rând, soția"

Lidia Buble a ținut să lămurească situația și a povestit o întâmplare neașteptată din mașina pe care a luat-o de la Cuza și Emi.

"Voi ați fost lăsați la plajă atunci. Știi că dacă ajugeam la o misiune și se stătea foarte mult, celălalt putea să își ia mașina. Am fost aproape "violată" în mașina aia.", a spus Lidia Buble ]n glumă.

"Da, și eu. (...) Și la tine băgase mâna în pantaloni?", a zis Cuza, vizibil amuzat de situație.

"Mamă! Era până la cot.", a mai răspuns artista.

De ce a ales Lidia Buble să meargă în Asia Express alături de sora ei, Estera

Lidia Buble nu a scăpat de întrebările pe care Emi și Cuza nu au ezitat să i le pună. Concurenta sezonului 4 Asia Express a vorbit cu emoție despre relația specială pe care o are cu sora ei Estera, dar și despre motivul pentru care a ales să meargă alături de ea pe Drumul Împăraților.

"Deci trebuie să vă zic ceva, eu cu Esti, am 10 frați, cu ea am cea mai mare chimie. Cu ea am o legătură foarte strânsă, întelegi? Uneori ne sunăm, când imi e mie rău se simte și ea rău, când nu dorm, nu doarme nici ea. Principalul motiv pentru care am acceptat să merg în Asia a fost ca eu să petrec atât de mult timp cu sora mea, pentru că ea este căstorită și are familia ei. Ăsta e ce mai mare motiv pentru care am acceptat să vin în Asia Express, m-aș fi dus și dacă nu era televizată, dacă nu primeam bani. M-as fi dus cu ea până la capătul lumii.", a dezvăluit Lidia Buble.

Artista a fost nevoită să zică și două "defecte" ale partenerei sale de pe Drumul Împăraților: "Acum vorbim despre Esti, mă apucă plânsul, încă mi-e foarte greu să accept că nu mă mai trezesc lângă ea. că nu mai e acolo. A fost ca o soră, dar și ca o mamă pentru mine. Nu are defecte, dar poate că uneori era puțin aeriană, dar asta mi se întâmplă și mie. Se enerva prea repede, dar nu le pot numi defecte"

