Asia mai târziu, episodul 17. Gina Pistol și-a dorit să participe în calitate de concurent la Asia Express. Ce dezvăluiri a făcut

„Asia mai târziu” este o emisiune online, disponibilă integral și necenzurat pe AntenaPlay, realizată de Cuza și de Emi. Cei doi concurenți ai seoznului 4 Asia Express promit să aducă publicului „secrete” din culisele reality show-ului „Asia Express” 2021, dar și aspecte care nu s-au văzut la TV!

În episodul 17 din Asia mai târziu, Gina Pistol a vorbit despre cele mai frumoase momente din Asia Express. Prezentatoarea TV a încântat telespectatorii Antena 1 cu aparițiile spectaculoase din cadrul celor 3 sezoane ale reality show-ului, iar acum a venit cu zâmbetul pe buze să povestească despre experiența sa în calitate de prezentatoare.

Cuza și Emi nu au ezitat să îi adreseze cele mai neașteptate întrebări, însă Gina Pistol a avut un răspuns ferm pentru toate. Vedeta a dezvăluit care este concurentul ei preferat de pe Drumul Împăraților și cum a ajuns prezentatoarea emisiunii.

Citește și: Asia mai târziu, episodul 13. Oase, dezvăluiri din spatele camerelor: „De câte ori am fugit de concurenți!”

"Ai impresia că prezentatoarea ajunge acolo ca o zână, dar ziua mea începea pe la 3:30 - 4:00 dimineața. Eu ajungeam înaintea concurenților, aveam de tras cadre. Eu nu aveam timp mort, singurul timp mort era în mașină, când mă deplasam dintr-un loc în altul. Era foarte greu!", a spus Gina Pistol despre experiența sa ca prezentatoare în Asia Express.

De asemenea, vedeta a mai dezvăluit că o admiră foarte mult pe Elwira Petre: "În acest moment sunt fanul numărul 1 al Elwirei. Femeia asta e atât de puternică și atât de elegantă. Sigur e un om fairplay"

Cum a auzit Gina Pistol prima oară de Asia Express

Întrebată de Cuza dacă și-ar dori să participe în calitate de concurent la Asia Express, Gina Pistol i-a povestit despre cum a ajuns să fie prezentatoarea celor 3 sezoane. Mai mult decât atât, aceasta a spus că și-ar fi dorit să intre în cursa din Asia Express, însă i-ar fi fost greu să își găsească un coechipier.

"Hai să vă spun povestea acestui proiect. Eu când am auzit de Asia Express, am auzit ca potențial concurent, atunci filmam Chefi la cuțite. Eu știam formate din străinătate, chiar am vrut să patricip, dar mă frământa o întrebare: "Cu cine fac eu echipă?""

Prezentatoarea celor 3 sezoane din Asia Express a oferit câteva detalii și despre cum ar fi trebuit să fie coechipierul său: "Este foarte important partenerul de joc, pentru că trebuie să fie un om care să te completeze și să te calmeze. Nu voiam o prințesă, iar dacă stau după una care stă să se aranjeze dimineața..... Eu sunt foarte punctuală, pun foarte multă pasiune în tot ceea ce fac, inclusiv atunci când mă cert."

Citește și: Asia mai târziu, episodul 15. Care e echipa preferată a Addei și a lui Cătălin Rizea din Asia Express sezonul 4

"Am dat câteva probe ca prezentatoare tv. Eram atât de relaxată atunci când am dat proba, am fost cum sunt eu așa. Acum uitându-mă, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt prezentatoare", a mărturisit Gina Pistol despre cum a început experiența ei din Asia Express.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express – Drumul Împăraților

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranumit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Echipele luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și AntenaPLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil ", integral și exclusiv pe AntenaPLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.