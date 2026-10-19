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Cutremur de 4,9 grade în România, în urmă cu câteva minute. Unde s-a produs seismul și în ce zone a fost resimțit

Un cutremur cu magnitudinea de 4,9 s-a produs luni, 19 octombrie 2026, în România. Seismul a avut loc în urmă cu câteva minute și a atras atenția prin intensitatea sa. Unde s-a produs cutremurul, la ce adâncime și în ce zone ar fi putut fi resimțite mișcările seismice.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 12:04 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 12:28
Cutremur de 4,9 grade în România | Shutterstock
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Astăzi, 19 octomrie 2026, aproape de o ra 12:00, a avut loc un cutremur de 4,9 în București. Iată ce se știe până la acest moment.

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Cutremur de 4,9 în România, luni, 19 octombrie 2026. Unde s-a produs seismul, la ce adâncime și în ce zone a fost resimțit

În cursul zilei de luni, 19 octomrie 2026, în jurul orei 11:51, a avut loc un cutremur de 4,9 în Capitală.

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Cutremurul de 4.9 grade pe scara Richter a avut loc astăzi, 19 octombrie 2026, și s-a simţit şi în Bucureşti. S-au resimțit mișcările seismice în zone din România, Moldova și Ucraina.

Potrivit datelor afișate de aplicația de monitorizare a cutremurelor, seismul s-a produs la ora 11:51:58, la o adâncime de 130 de kilometri, epicentrul fiind localizat la coordonatele 45,4969° latitudine nordică și 26,3424° longitudine estică.

La scurt timp după producerea cutremurului, utilizatorii aplicației au început să raporteze că au simțit mișcarea seismică, inclusiv în Sectorul 4 din București, situat la aproximativ 127 de kilometri de epicentru.

Astăzi au mai avut loc cutremure în sudul Greciei (3.9), Spania (3.4), Turcia (2.3), Marea Egee (3.5) și Panama (3.5).

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Cele mai puternice cutremure produse în România în ultimii ani

România a fost zguduită de mai multe cutremure cu magnitudini de peste 5 în ultimii ani, unele dintre acestea fiind resimțite în numeroase localități și provocând pagube materiale.

Unul dintre cele mai puternice seisme recente s-a produs pe 14 februarie 2023, în județul Gorj, și a avut magnitudinea de 5,7. Cutremurul a fost urmat de numeroase replici și a provocat fisuri în mai multe clădiri, inclusiv locuințe și instituții publice.

Cu doar o zi înainte, pe 13 februarie 2023, aceeași regiune fusese afectată de un cutremur cu magnitudinea de 5,2.

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Un alt seism important s-a produs pe 6 iunie 2023, în județul Arad, având magnitudinea de 5,2. Cutremurul a provocat avarii la sute de imobile din comuna Ghioroc și a fost urmat de mai multe replici.

Pe 16 septembrie 2024, un cutremur cu magnitudinea de 5,4 s-a produs în zona seismică Vrancea, la o adâncime de aproximativ 127 de kilometri.

pin cu românia pe o hartă seismică

Specialiștii explică faptul că efectele unui cutremur depind nu doar de magnitudine, ci și de adâncimea la care se produce, de distanța față de epicentru și de caracteristicile geologice ale regiunii.

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