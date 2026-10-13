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Performanță pentru echipa Asia Express în China! Ce au reușit românii să facă, deși alte producții TV nu au avut această șansă

Descoperă în al cincilea episod din Jurnal de călătorie ce performanță rară a reușit echipa de filmare a show-ului Asia Express în China! Românii au reușit un record impresionant.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 20:33 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 22:34
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În episodul al cincilea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, unii dintre membrii echipei de producție au dezvăluit ce muncă titanică se află în spatele unui astfel de reality show, dar și ce performanță au reușit să facă în China! Află despre recordul de la Asia Express, emisiune din programul TV al Antenei 1.

Performanță pentru echipa Asia Express în China! Ce au reușit românii să facă, deși alte producții TV nu au avut această șansă

În spatele unui show de succes stau sute de ore de filmare, situații neprevăzute, aventuri și momente ce fac echipa de filmare să își depășească limitele. Mai mult decât atât, sunt și numeroase întâmplări ce nu sunt difuzate la TV.

În cel de-al cincilea episod din producția Jurnal de călătorie Asia Express a ieșit la iveală faptul că echipa de filmare a reuști o performanță rară în China. Românii din echipa de producție au toate motivele de bucurie, căci au reușit să facă ceva ce alte producții TV nu au putut!

„Avem ambițioasa sarcină de a produce 8 etape în China. Asta înseamnă 40 zile de filmare în China și poate nu mulți oameni din lume sunt familiari, dar nu este deloc ușor. Deci, pentru o emisiune precum Asia Express, doar vă puteți imagina cantitatea de hârțogărie și permisiuni pe care a trebuit să le luăm pentru a ne asigura că putem să filmăm în China în mod legal și fără probleme cu poliția și guvernul.

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Suntem, de fapt, cel mai mare show care a fost filmat în China în termeni de ore. Și astfel, în același timp, guvernul chinez este foarte entuziasmat de acest lucru, dar și foarte preocupat să se asigure că noi avem o experiență plăcută și să se asigure că nu ne deranjăm localnicii și că facem totul deasupra mesei. Deci, fiecare locatie are cel puțin 10 oficiali și administratori care cooperează cu noi pentru a asigura că toate nevoile sunt satisfăcute”, a mărturisit Tess Rivera, Line Producer la Asia Express-Drumul Mătăsii.

Așadar, echipa Asia Express a reușit nu doar să obțină permisiunea de a filma în China, ci și de a face acest lucru timp de un număr record de zile. Totuși, în spatele unei performanțe rare, ce aduce numai motive de bucurie românilor, au stat eforturi impresionante din punct de vedere al comunicării și al birocrației.

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„Nu e greu de colaborat, dar există multe hârțogării, trebuie să te asigură că totul merge bine și există o mulțime de seturi de timp și permisiuni și limitări care, desigur, într-un reality show, nu sunt întotdeauna ușor de realizat și urmărit. Dar am știut valoarea filmărilor aici, așa că noi, ca echipă, facem eforturi să cooperăm cu ei ca să ne asigurăm că încă primim aceste imagini fantastice și că încă respectăm limitele pe care le-au impus pentru noi.

De la primul contact cu oficialii au trecut patru luni până am început pentru că durează, începe de la cel mai jos nivel, de la prima persoană cu care vorbești, de la care trebuie să obții permisiunea, apoi la nivelul următor, la nivelul municipal, pentru a obține permisiunea. Apoi, la nivelul local să primească permisiunea. Apoi, la nivelul provincial să primească permisiunea. Și apoi, la nivelul național să găsească permisiunea. În multe locuri trebuie să lucrăm ca să ne asigurăm că nu pierdem pe nimeni, niciun pas birocratic, din respect pentru ei, căci este orașul lor”, a mai completat Tess Rivera, Line Producer la Asia Express-Drumul Mătăsii, în cel de-al cincilea episod din Jurnal de călătorie Asia Express.

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