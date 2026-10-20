Mirela Retegan, discuții aprinse cu Ana și Loredana, la Asia Express! Ce și-au reproșat concurentele: „Fetele au uitat că...”

După ce Mirela Retegan și Maya au reușit să câștige amuleta în fața Loredanei și a Anei, toate cele patru concurente au început să se certe.

Tensiunile au atins un nou nivel la Asia Express, după ce Mirela Retegan și Maya au fost implicate într-un schimb de replici cu Loredana și Ana.

Mirela Retegan, discuții aprinse cu Ana și Loredana, la Asia Express!

Discuția a pornit de la desfășurarea jocului de amuletă, unde o penalizare de cinci minute a influențat evoluția echipelor, și a continuat cu reproșuri legate de comportamentul concurentelor și de felul în care acestea și-au exprimat nemulțumirile.

Irina a explicat că Mirela Retegan și Maya au primit o penalizare de cinci minute, interval în care Loredana și Ana au putut să își continue construcția. Potrivit acesteia, cele două echipe erau aproape de final, iar diferența se putea schimba în ultimele secunde.

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Loredana a susținut că tensiunea se simțea deja cu două minute înainte de încheierea probei. De cealaltă parte, Mirela Retegan a spus că a fost surprinsă să afle anumite lucruri din partea celorlalte concurente și a considerat că discuțiile din jurul lor le-au distras atenția.

„Pentru mine a fost o surpriză să aflu de la ele, ne-ați distras atenția”, a explicat Mirela Retegan, care a recunoscut că a ales intenționat să procedeze într-un anumit fel. Aceasta a ținut să precizeze că nu a făcut altceva decât ceea ce, în opinia sa, fac și celelalte concurente în mod obișnuit.

Loredana, ironii la adresa Mirelei Retegan: „Ați găsit vocea”

Discuția a devenit și mai tensionată când Loredana a adus în discuție felul în care Mirela Retegan și-a exprimat punctul de vedere. Artista a felicitat-o ironic pentru faptul că a început să vorbească mai apăsat, sugerând că până acum nu și-ar fi făcut vocea auzită în competiție.

„Eu vreau să o felicit pe doamna Mirela că și-a găsit vocea”, a spus Loredana, continuând că, după șapte etape, concurentele au avut în sfârșit ocazia să îi audă glasul. Replica a stârnit reacții, iar Mirela Vaida a remarcat că nu a mai văzut-o niciodată pe Loredana într-o asemenea stare de iritare.

Mirela Retegan a explicat că, din punctul ei de vedere, a reușit în sfârșit să se exprime și că nu vedea motivul pentru care celelalte ar trebui să se supere. Ea a subliniat că ar fi putut să reacționeze la fel încă de la prima amuletă, dar a ales să nu facă acest lucru.

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În schimb, Loredana a insistat că nu este vorba despre o supărare, ci despre un fapt pe care a vrut să îl remarce. Totodată, aceasta i-a atras atenția Mirelei Retegan că este urmărită și de copiii de acasă, moment în care Mirela Vaida a intervenit, considerând că replica a fost una dură.

Schimbul de replici a arătat că presiunea competiției continuă să afecteze relațiile dintre concurente. Deși unele dintre ele au susținut că nu sunt supărate, discuția a scos la iveală nemulțumiri acumulate și diferențe de percepție asupra comportamentului acceptabil în timpul jocului.