Antena Căutare
Home Asia Express Mirela Retegan, discuții aprinse cu Ana și Loredana, la Asia Express! Ce și-au reproșat concurentele: „Fetele au uitat că...”

Mirela Retegan, discuții aprinse cu Ana și Loredana, la Asia Express! Ce și-au reproșat concurentele: „Fetele au uitat că...”

După ce Mirela Retegan și Maya au reușit să câștige amuleta în fața Loredanei și a Anei, toate cele patru concurente au început să se certe.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 16:57 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 22:24
Mirela Retegan, discuții aprinse cu Ana și Loredana, la Asia Express! Ce și-au reproșat concurentele: „Fetele au uitat că...” | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Tensiunile au atins un nou nivel la Asia Express, după ce Mirela Retegan și Maya au fost implicate într-un schimb de replici cu Loredana și Ana.

Mirela Retegan, discuții aprinse cu Ana și Loredana, la Asia Express!

Discuția a pornit de la desfășurarea jocului de amuletă, unde o penalizare de cinci minute a influențat evoluția echipelor, și a continuat cu reproșuri legate de comportamentul concurentelor și de felul în care acestea și-au exprimat nemulțumirile.

Irina a explicat că Mirela Retegan și Maya au primit o penalizare de cinci minute, interval în care Loredana și Ana au putut să își continue construcția. Potrivit acesteia, cele două echipe erau aproape de final, iar diferența se putea schimba în ultimele secunde.

Articolul continuă după reclamă

Loredana a susținut că tensiunea se simțea deja cu două minute înainte de încheierea probei. De cealaltă parte, Mirela Retegan a spus că a fost surprinsă să afle anumite lucruri din partea celorlalte concurente și a considerat că discuțiile din jurul lor le-au distras atenția.

„Pentru mine a fost o surpriză să aflu de la ele, ne-ați distras atenția”, a explicat Mirela Retegan, care a recunoscut că a ales intenționat să procedeze într-un anumit fel. Aceasta a ținut să precizeze că nu a făcut altceva decât ceea ce, în opinia sa, fac și celelalte concurente în mod obișnuit.

Loredana, ironii la adresa Mirelei Retegan: „Ați găsit vocea”

Discuția a devenit și mai tensionată când Loredana a adus în discuție felul în care Mirela Retegan și-a exprimat punctul de vedere. Artista a felicitat-o ironic pentru faptul că a început să vorbească mai apăsat, sugerând că până acum nu și-ar fi făcut vocea auzită în competiție.

„Eu vreau să o felicit pe doamna Mirela că și-a găsit vocea”, a spus Loredana, continuând că, după șapte etape, concurentele au avut în sfârșit ocazia să îi audă glasul. Replica a stârnit reacții, iar Mirela Vaida a remarcat că nu a mai văzut-o niciodată pe Loredana într-o asemenea stare de iritare.

Mirela Retegan a explicat că, din punctul ei de vedere, a reușit în sfârșit să se exprime și că nu vedea motivul pentru care celelalte ar trebui să se supere. Ea a subliniat că ar fi putut să reacționeze la fel încă de la prima amuletă, dar a ales să nu facă acest lucru.

Citește și: Loredana și Ana au răbufnit la Asia Express! Cele două au început să țipe una la alta: „Mă căpiezi!”

În schimb, Loredana a insistat că nu este vorba despre o supărare, ci despre un fapt pe care a vrut să îl remarce. Totodată, aceasta i-a atras atenția Mirelei Retegan că este urmărită și de copiii de acasă, moment în care Mirela Vaida a intervenit, considerând că replica a fost una dură.

Schimbul de replici a arătat că presiunea competiției continuă să afecteze relațiile dintre concurente. Deși unele dintre ele au susținut că nu sunt supărate, discuția a scos la iveală nemulțumiri acumulate și diferențe de percepție asupra comportamentului acceptabil în timpul jocului.

Mirela Retegan și Maya au dat totul pentru amuletă, la Asia Express! Cum au reușit să câștige după o probă epuizantă...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, dezvăluire despre Luca Niculescu, noul premier. Cum l-a cunoscut în urmă cu 20 de ani: „Mi-am adus aminte…” Gigi Becali, dezvăluire despre Luca Niculescu, noul premier. Cum l-a cunoscut în urmă cu 20 de ani: &#8222;Mi-am adus aminte&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti
Antena 3 Modelul Sahara Ray a murit la 34 de ani, la câteva luni după ce a născut. Era cunoscută pentru relația cu Justin Bieber Modelul Sahara Ray a murit la 34 de ani, la câteva luni după ce a născut. Era cunoscută pentru relația cu Justin Bieber
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Scandal între concurente la Asia Express, în ediția din 20 octombrie! Mirela Retegan, față în față cu Ana și Loredana
Scandal între concurente la Asia Express, în ediția din 20 octombrie! Mirela Retegan, față în față cu Ana și...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce se întâmplă diseară, 20 octombrie, la Asia Express! Misiunea neașteptată din China, în lupta pentru imunitatea mică
Ce se întâmplă diseară, 20 octombrie, la Asia Express! Misiunea neașteptată din China, în lupta pentru...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alina Pușcău s-a întors la ședintele de chimioterapie. De ce este nevoită să le continue, deși s-a vindecat
Alina Pușcău s-a întors la ședintele de chimioterapie. De ce este nevoită să le continue, deși s-a vindecat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„Nu aveți idee ce periculos sunt!” Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul pe Story, din baia școlii
„Nu aveți idee ce periculos sunt!” Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan a anunțat când va elibera vila de protocol din Cartierul Primăverii! Pleacă în plin val de demisii!
Ilie Bolojan a anunțat când va elibera vila de protocol din Cartierul Primăverii! Pleacă în plin val de demisii! BZI
Cum va fi salvată centrala de la Cernavodă de secetă: autoritățile au aprobat planul pentru apa de răcire a 4 reactoare. Ce se schimbă pe Dunăre
Cum va fi salvată centrala de la Cernavodă de secetă: autoritățile au aprobat planul pentru apa de răcire a 4... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Boala care umple spitalele din Capitală. Copiii ajung pe capete la Urgențe
Boala care umple spitalele din Capitală. Copiii ajung pe capete la Urgențe Observator
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x