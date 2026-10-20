La Asia Express, fiecare echipă oferă tot ce are mai bun pentru a ajuns prima. De data aceasta, Mirela Retegan și Maya au câștigat amuleta.

Mirela Retegan și Maya au dat totul pentru amuletă, la Asia Express! Cum au reușit să câștige după o probă epuizantă | antena 1

Mirela Retegan și Maya au câștigat jocul de amuletă de la Asia Express, după o probă complexă, care le-a pus la încercare atât rezistența fizică, cât și răbdarea și capacitatea de a lucra în echipă.

Mirela Retegan și Maya au dat totul pentru amuletă, la Asia Express!

Cele două au trecut prin momente tensionate, au alergat contra cronometru și au avut de construit o coloană cu ajutorul unei macarale. Victoria nu a venit însă fără emoții, mai ales că echipa a primit și o penalizare de cinci minute, care le-a complicat cursa.

Miza jocului a fost una importantă: a șaptea amuletă a sezonului, dar și șansa de a câștiga imunitatea mică. Irina le-a explicat concurentelor că proba urma să se desfășoare în tot parcul și că acestea trebuiau să găsească patru piese intermediare pentru a construi o coloană. Pentru a obține fiecare componentă, echipele au avut de rezolvat sarcini diferite, de la identificarea unor pietre și descifrarea unor simboluri, până la aprinderea bețelor parfumate în fața unui monument și recuperarea unei piese cu ajutorul unui sistem de scripeți.

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Mirela Retegan și Maya au intrat în joc hotărâte să câștige, însă tensiunea și-a spus rapid cuvântul. Una dintre probe le-a pus în dificultate, iar cele două au primit o penalizare de cinci minute. În timp ce așteptau să poată continua, le-au văzut pe Loredana și Ana apropiindu-se, iar presiunea a devenit și mai mare.

„Le vedeam pe fete cum recuperează”, a povestit Mirela Retegan, care își dorea să recupereze timpul pierdut și să ajungă la final înaintea adversarelor.

Mirela Retegan și Maya, învingătoare după o cursă plină de nervi

Ultima parte a jocului a fost, poate, cea mai solicitantă. Cele două echipe au trebuit să asambleze piesele coloanei cu ajutorul macaralei, fără să le mai atingă direct după ce le aduceau în zona de construcție. Orice mișcare greșită putea compromite munca depusă, iar concurentele au fost nevoite să se concentreze asupra fiecărui detaliu.

„Dacă faci repede, nu merge”, a observat Loredana, în timp ce încerca să coordoneze mișcările alături de Ana. De cealaltă parte, Mirela și Maya au continuat să lupte pentru fiecare secundă, chiar dacă oboseala și stresul deveniseră tot mai greu de gestionat.

„Hai, Maya, am alergat cât n-am alergat. N-am mai fost atât de stresată. Este cel mai lung minut din viața mea”, a spus Mirela Retegan, în timp ce aștepta să poată continua proba după penalizare.

În cele din urmă, Mirela Retegan și Maya au reușit să finalizeze construcția și au câștigat jocul de amuletă. Bucuria victoriei a venit după o cursă în care au fost nevoite să își păstreze concentrarea în ciuda presiunii și a timpului pierdut.

„Cea mai alergată, cea mai chinuită, dar am fost bravo”, a declarat Mirela Retegan, după ce a aflat că ea și Maya au câștigat.

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Victoria a fost cu atât mai importantă pentru cele două, cu cât jocul le-a testat nu doar condiția fizică, ci și comunicarea și autocontrolul. Maya a ținut să sublinieze contribuția mamei sale: „Deși a fost o probă fizică, mama mea a fost cea mai tare în această echipă”.

Pentru Mirela Retegan și Maya, câștigarea amuletei a venit după una dintre cele mai solicitante probe de până acum, într-o competiție în care fiecare secundă și fiecare decizie pot face diferența.