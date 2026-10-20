După atacul de la Bistrița, un documentar despre radicalizarea online atrage atenția. Ce dezvăluie „Ascensiunea și căderea rețelei terorii”.

Atacul de la o școală din Bistrița a adus în atenție o întrebare tulburătoare: cât de bine știm ce urmăresc copiii și adolescenții pe internet? În timp ce autoritățile încearcă să stabilească motivele agresiunii, informațiile apărute despre activitatea online a elevului de 13 ani ridică noi semne de întrebare. Un documentar de investigație disponibil pe AntenaPLAY arată cum funcționează rețelele extremiste din mediul virtual, cum răspândesc mesaje violente și de ce radicalizarea online poate fi greu de observat.

Ce ar trebui să știe părinții după atacul de la Bistrița. Documentarul care arată pericolele ascunse ale internetului

Cât de multe știm, de fapt, despre lumea virtuală în care își petrec timpul copiii noștri? Este una dintre întrebările pe care le ridică informațiile apărute după atacul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde un elev de 13 ani a rănit o profesoară și un alt copil. Dincolo de ancheta autorităților și de circumstanțele care urmează să fie clarificate, cazul readuce în discuție un fenomen îngrijorător: expunerea minorilor la conținut extremist și violent pe internet. O investigație jurnalistică internațională, transpusă într-un documentar disponibil pe AntenaPLAY, arată cât de departe poate ajunge acest fenomen și cum anumite comunități online încearcă să transforme ura în violență.Documentarul se numește „Ascensiunea și căderea rețelei terorii”, iar povestea pe care o prezintă este una reală.

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The Rise and Fall of Terrorgram este o producție jurnalistică realizată de FRONTLINE, programul de investigații al televiziunii publice americane PBS, în colaborare cu publicația ProPublica. Lansat pe 25 martie 2025, documentarul urmărește ascensiunea unei rețele extremiste internaționale cunoscute sub numele de Terrorgram. Numele provine din asocierea termenului „terror” cu Telegram, platforma de mesagerie pe care membrii acestei comunități au folosit-o pentru a comunica și a distribui propagandă. Investigația arată cum spații virtuale aparent greu de supravegheat au fost folosite pentru răspândirea ideologiilor neonaziste și rasiste, glorificarea atacatorilor și încurajarea unor noi acte de violență. Jurnaliștii au analizat mesaje arhivate, documente judiciare și informații obținute de la autorități, reconstruind felul în care rețeaua s-a dezvoltat și a ajuns să aibă adepți în mai multe țări.

Cum pot deveni mesajele de pe internet un pericol real

Unul dintre cele mai importante aspecte ale documentarului este felul în care prezintă trecerea de la propagandă la violență. Rețeaua investigată nu s-a limitat la distribuirea unor opinii radicale. Potrivit documentelor și mărturiilor analizate de jurnaliști, în anumite comunități erau glorificate persoane care comiseseră atacuri, iar violența era prezentată drept un model de urmat. Ancheta urmărește inclusiv modul în care membrii rețelei au produs și distribuit materiale de propagandă și au încercat să încurajeze noi atacuri. Un caz analizat de jurnaliști este cel al unui atac armat comis în Brazilia, în 2022, de un adolescent despre care ancheta a relatat că ar fi avut contacte cu persoane asociate rețelei. Atacul s-a soldat cu patru morți și mai mulți răniți. Documentarul arată de ce propagarea și normalizarea violenței în mediul online reprezintă o problemă serioasă.

Ce legătură are documentarul cu atacul de la Bistrița

Există o temă comună care merită discutată: radicalizarea în mediul online. În cazul de la Bistrița, informațiile despre posibilele influențe extremiste sunt încă analizate, iar autoritățile trebuie să stabilească ce rol au avut acestea, dacă au avut vreunul, în producerea atacului. O investigație publicată de Snoop a arătat că unitatea de învățământ din Bistrița a participat, prin cadrele sale didactice și consilierii școlari, la programul PREVISIO, destinat prevenirii radicalizării și extremismului violent în școli. Programul a fost derulat cu implicarea Serviciului Român de Informații și a vizat instruirea personalului din învățământ pentru recunoașterea unor posibile semnale de radicalizare.

De ce ar merita părinții să urmărească acest documentar

Pentru mulți părinți, internetul înseamnă rețele sociale, jocuri, videoclipuri și conversații cu prietenii. Documentarul „Ascensiunea și căderea rețelei terorii” arată însă că există și comunități construite în jurul urii, al propagandei extremiste și al glorificării violenței. Investigația poate fi un punct de plecare pentru discuții despre siguranța online și despre importanța comunicării dintre părinți și copii. Informarea poate ajuta adulții să înțeleagă mai bine riscurile și să poarte discuții pe care altfel le-ar amâna.

Unde poate fi urmărit documentarul „Ascensiunea și căderea rețelei terorii”

Documentarul „Ascensiunea și căderea rețelei terorii” (The Rise and Fall of Terrorgram) este disponibil pe ⁠AntenaPLAY. Producția a fost lansată în 2025 și este clasificată 16+, potrivit informațiilor afișate pe platformă. Realizat de FRONTLINE și ProPublica, documentarul este regizat de Thomas Jennings și Annie Wong și se bazează pe o investigație jurnalistică amplă asupra unei rețele extremiste internaționale. În contextul întrebărilor ridicate de atacul de la Bistrița, este o producție care merită atenție nu pentru că ar oferi răspunsuri despre acel caz, ci pentru că explică un fenomen despre care este important să știm mai mult. Cât de ușor poate ajunge ura din mediul virtual să influențeze lumea reală? Este întrebarea de la care pornește investigația și una pe care părinții, profesorii și societatea nu ar trebui să o ignore.