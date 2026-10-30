Mirela Vaida, mesaj după calificarea în semifinala Asia Express alături de Oana Tomoiagă. Ce a spus despre Maurice Munteanu

Despărțirea de Maurice Munteanu și Connie Preda a fost un moment greu pentru concurenții de la Asia Express. Mirela Vaida a avut doar cuvinte de laudă la adresa celor doi. Prezentatoarea și Oana Tomoiagă au ajuns în stage 9, adică în etapa semifinală.

Maurice Munteanu și Connie Preda au fost eliminați de la Asia Express după 8 săptămâni. Competiția intră în stage 9, adică în semifinală, etapă în care au mai rămas patru echipe.

Mirela Vaida, mesaj după calificarea în semifinala Asia Express alături de Oana Tomoiagă

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă s-au calificat în etapa semifinală, la Asia Express. Prezentatoarea este recunoscătoare că a ajuns până în stage 9 alături de prietena ei.

Concurenta spune că știe că toți ceilalți concurenți sunt competitivi, așa că stage 9 nu se anunță deloc ușor, din contră.

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Mirela Vaida a transmis un mesaj emoționant, după eliminarea lui Maurice Munteanu și a lui Connie Preda.

Ce a declarat și Oana Tomoiagă despre Maurice Munteanu

Nu doar Mirela Vaida a avut cuvinte de laudă la adresa lui Maurice Munteanu și a lui Connie Preda, ci și Oana Tomoiagă.

Colega Mirelei Vaida le-a transmis un mesaj, în care spune că a apreciat-o pe Connie pentru cum s-a comportat, iar pe Maurice pentru latura sensibilă.

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