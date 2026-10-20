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Noapte de coșmar pentru Valerie și Alex! Au fost nevoiți să doarmă pe jos, într-un magazin: „Una dintre cele mai grele etape”

După ce au ajuns printre ultimii la Irina, Valerie și Alex au fost nevoiți să-și găsească o cazare. Cu toate acestea, s-au ales cu o surpriză mai puțin plăcută.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 16:46 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 21:37
Noapte de coșmar pentru Valerie și Alex! Au fost nevoiți să doarmă pe jos, într-un magazin: „Una dintre cele mai grele etape” | antena 1
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O zi plină de obstacole, drumuri lungi și momente tensionate s-a încheiat cu o experiență neașteptată pentru Valerie și Alex, la Asia Express.

Noapte de coșmar pentru Valerie și Alex! Au fost nevoiți să doarmă pe jos, într-un magazin

Cei doi concurenți au avut mari dificultăți în a găsi un loc în care să înnopteze și au ajuns să doarmă pe jos, într-un magazin. Epuizați după toate provocările întâmpinate, aceștia și-au dorit un singur lucru: să se odihnească și să înceapă dimineața următoare cu o stare de spirit mai bună.

Cursa pentru găsirea unei cazări s-a dovedit mai dificilă decât se așteptau. După ore întregi de alergătură și încercări de a găsi transport, concurenții au ajuns la capătul răbdării. Nici pentru Valerie și Alex lucrurile nu au mers conform planului, iar oboseala acumulată și lipsa unei soluții pentru noapte au făcut ca întreaga experiență să fie una greu de uitat.

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Alex nu și-a ascuns frustrarea și a recunoscut că, în acel moment, ar fi acceptat chiar și să doarmă în aer liber. „Eu m-aș fi culcat în parc. Ziua asta a venit cu toate la pachet. Ne e greu în continuare să găsim”, a povestit concurentul, descriind dificultățile prin care au trecut.

În cele din urmă, cei doi au găsit o soluție pentru a petrece noaptea, însă condițiile au fost departe de confortul cu care erau obișnuiți. Valerie și Alex au dormit pe jos, într-un magazin, o experiență care a ilustrat încă o dată cât de imprevizibilă poate fi aventura de pe Drumul Mătăsii.

Pentru Alex, cel mai important lucru era să poată lăsa în urmă toate întâmplările neplăcute și să se trezească a doua zi cu o altă dispoziție. „Închid ochii și șterg ziua asta din viața mea”, a mărturisit el, sperând că odihna îl va ajuta să privească lucrurile diferit.

O noapte dificilă, după o zi în care nimic nu a mers conform planului

Experiența lui Valerie și Alex nu a fost singura care a arătat cât de solicitantă poate fi competiția. În aceeași etapă, alți concurenți s-au confruntat cu probleme legate de transport, bagaje greu de cărat și spații de cazare neobișnuite. Maurice, Raluca și Connie au ajuns să împartă același pat, iar situația a dat naștere unor replici amuzante, în ciuda oboselii.

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La Asia Express, găsirea unui loc în care să dormi poate deveni o provocare în sine, iar concurenții trebuie să se adapteze rapid condițiilor întâlnite. Pentru Valerie și Alex, noaptea petrecută pe podeaua unui magazin a fost încă un test de rezistență, după o zi pe care Alex ar fi preferat să o uite complet.

Rămâne de văzut dacă odihna le va reda energia și dacă cei doi vor reuși să transforme experiențele dificile într-un avantaj în următoarele probe ale competiției.

Cum au ajuns Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie să doarmă în același pat, la Asia Express. Situați neașteptată...

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