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Alex Gîlcă a renunțat la tricou și a făcut show la Asia Express. Reacția lui Valerie: „Arată-le ce înseamnă bărbat adevărat”

Concurenții Asia Express au devenit ospătari în Chongqing într-un restaurant unde serviciile au fost aduse la un alt nivel. Alex Gîlcă a renunțat la tricou în cadrul probei din ediția de pe 6 octombrie 2026 și a făcut un adevărat spectacol.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 21:15 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 21:24
Alex Gîlcă a renunțat la tricou și a făcut show la Asia Express | Antena 1
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Concurenții de la Asia Express - Drumul Mătăsii au oferit servicii speciale într-un restaurant. În funcție de preferințe, clienții au putut cere să li se facă masaj, să li se danseze, să fie tapotați cu servetelul pe față, să li se facă vânt cu evantaiul și nu în ultimul rând să ceară ospătarului să deschidă o sticlă cu ajutorul abdomenului: „Chongqing este faimos pentru gastronomia sa unică și pentru un simț al umorului special. Acest restaurant lansează un nou serviciu numit ospătarii sexy”, a fost misiunea concurenților de la Asia Express.

Alex Gîlcă a renunțat la tricou și a făcut show într-un restaurant, la Asia Express: „Am rămas cu gurile căscate!”

În calitate de „ospătar sexy”, lui Alex Gîlcă i s-a cerut să deschidă o sticlă cu abdomenul și cu această ocazie, partenerul lui Valerie Lungu a făcut un adevărat spectacol. Valerie l-a încurajat cu foc: „Deschide o sticlă cu abdomenul. Puișor, tu trebuie să le arăți clasă. Să vadă ce înseamnă bărbat adevărat!”, a spus Valerie.

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Toți cei aflați în restaurant au privit spectacolul făcut de Alex la bustul gol:

„Alex avea ce să arate. A înțepenit tot restaurnatul. Am rămas și noi cu gurile căscate, pentru că ne-am dat seama că ce face el s-ar putea să fie nevoie să facem și noi”, a spus Mirela Vaida.

Imaginile au fost difuzate în ediția Asia Express de pe 6 octombrie, conform programului TV Antena 1.

În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express - Drumul Mătăsii", 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What's UP și soția lui, Miky. Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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Alex Gîlcă la Asia Express

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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