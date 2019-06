Ana Morodan, de la Asia Express, s-a tuns și si-a schimbat total culoarea părului: „Nu mă mai cunoaște nimeni pe stradă. Sunt alt om!”

Ana Morodan, una dintre cele mai cunoscute și apreciate concurente ale celui de-al doilea sezon de Asia Express, s-a schimbat total după ce a revenit din experiența senzațională trăită pe parcursul emisiunii-fenomen.

Contesa Digitala, asa cum a fost supranumita Ana Morodan, s-a vopsit blonda si a revenit la viata de dinainte de a urca in avionul care a dus-o in Sri Lanka, o insula din Oceanul Indian, unde s-a dat startul pentru marele premiu de la “Asia Express”. Si… asa cum si-a obisnuit cei peste 300.000 de urmaritori pe Instagram, fiecare aparitie a ei este ca-n reviste. Cunoscuta bloggerita isi tine la curent fanii cu tot ceea ce face, dar si cu proiectele in care este implicata. In timp ce Ana Morodan s-a schimbat destul de mult, Adrian Telespan arata la fel.

„Nu mă mai cunoaște nimeni!”, pare să spună Ana Morodan în fotografia în care apare alături de partenerul său de emisiune.

Show-ul cuprinde un grup de vedete și persoane normale formate in cuplu de doi concurenti care se lupta lung un traseu de aproape 4.000 km ca sa ajunga la un determinat loc in o calatorie cu etape de niste zile. Fiecare concurent are la disposiție o dotație minimă contenut intr-un rucsac și un euro la zi in valuta locala cu care trebuie sa satisfaca nevoile primare ale lor. Cuplurile nu pot folosi banii lor pentru a plati mijloacele de transport, chiar daca se pot face platiți biletul de un mijloc de transport din partea al locuitorilori din zona.

