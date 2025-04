Mara Bănică revine pe micile ecrane după Asia Express! Vedeta a făcut primele declarații despre aventura trăită pe Drumul Eroilor alături de Serghei Mizil.

Asia Express sezonul 8 a ajuns la final, iar concurenții s-au întors în România, anunțându-și imediat prietenii și familia. Cele nouă perechi au avut parte de momente fabuloase în timp ce au fost nevoite să parcurgă unul dintre cele mai lungi trasee de până acum, străbătând 3 țări absolut spectaculoase.

Participanții acestui sezon au trecut prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, respectând regulile deja bine știute: fără telefon, fără cazare, fără transport, ci cu doar un dolar în buzunar.

Echipele au înfruntat culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, dar și multe alte situații de neînchipuit, însă acum sunt acasă și petrec timp de calitate alături de cei dragi.

Mara Bănică este una dintre concurentele care, imediat la revenirea în țară, au scris câteva gânduri despre marea aventură Asia Express.

Iată ce detalii mai puțin știute au ieșit la iveală din partea prezentatoarei TV de la Antena Stars.

Mesajul transmis de Mara Bănică după ce s-a întors din Asia Express: „Au fost doua luni altfel...”

Fericită că a avut oportunitatea de a participa la un astfel de show, Mara Bănică a decis să împărtășească cu fanii câteva gânduri, unde i-a menționat și pe ceilalți concurenți, demonstrând apreciera ei și admirația pe care le-o poartă.

„Filmările pentru Asia Express s-au terminat. Și știu din experiență că dacă nu scrii „la cald” ce simți, trăirile ți se diluează, în timp. În primul rand „bravo mie” că la 50 de ani m-am încumetat să merg!

Ba nu! În primul rând, „bravo, Serghei Mizil!” Că are 72 și veți vedea în toamnă cât de mega fantastic a fost omul ăsta în aventură noastră!

Mă bucur că am cunoscut mai în profunzime niște oameni. O iubesc pe Băduleasca de mor, însă Florin e o minunăție, Tamaș&Alexa sunteți unici, Alina, Cristina, Karmen, Olga, Emil, Alejandro, Ștefan&Alex & all, am fost cu toții parte a unei aventuri care ne-a purtat prin aproape toate stările posibile pe care le poate experimenta un om, iar treaba asta o datorăm zecilor de oameni din spatele acestei producții imense, fără îndoială cea mai tare din România!” a transmis aceasta printr-un mesaj postat pe Facebook.

Mara Bănică revine la TV

Pauza de 2 luni a făcut-o pe prezentatoarea TV să ducă dorul celor 2 emisiuni pe care le moderează la Antena Stars, însă acum este pregătită să îi întâmpine pe telespectatori prin intermediul micilor ecrane așa cum i-a obișnuit întotdeauna.

„De astăzi, înapoi la muncă, ne vedem diseară la Un Show Păcătos, iar duminică la ora 13.00, vă aștept la SpyNewsTv, cum ne e obiceiul.

Au fost două luni altfel pentru mine, dar v-am dus dorul, experiența “fără telefon” te face, oricum, mai puternic! Asia Express se va difuza din toamnă, dar credeți-mă pe cuvânt, e de neratat! Bine v-am regăsit!” a dezvăluit Mara Bănică cu multe emoții.

Iată și postarea!

