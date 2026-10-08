Ana și Loredana au făcut spectacol la cazare, la Asia Express! Ce s-a întâmplat după ce au testat cântarul gazdelor

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au găsit cu ușurință o cazare la Asia Express, în ediția de pe 8 octombrie. Cele două s-au simțit ca acasă, iar Ana a aflat și câte kilograme are.

Ana și Loredana au făcut spectacol la cazare, la Asia Express | Antena 1

De cum a intrat în casa gazdelor, Anamaria Mocanu a luat cu asalt cântarul familiei și a aflat că are 49,6 kilograme. Concurenta a vrut să-i spună prietenei sale cât a slăbit, însă aceasta era prea înfometată să se gândească la așa ceva.

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„I-ai terorizat pe oamenii ăștia!”. Ce au făcut Ana și Loredana la cazare, după ce prima a testat cântarul gazdelor: „Știi cât am slăbit?”

„În loc să vorbim de mâncare, tu te cântărești! Fiecare cu ce-l doare!”, i-a spus Loredana colegei încântate de ceea ce i-a arătat cântarul.

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Pentru că nu mai mâncase de mult timp, Loredana a lăsat rușinea la o parte, nu s-a mulțumit doar cu ceai și portocale și le-a cerut gazdelor mâncare, dar și suc.

De data aceasta nu mi-a mai fost rușine să cer cum am făcut cu o seară înainte, când am rămas nemâncate.

„I-ai terorizat pe oamenii ăștia, Lori!”, i-a spus Ana Loredanei, iar aceasta a răspuns că ține cont de versetul biblic: „Cere și ți se va da!”.

Fetele au avut parte de gazde ospitaliere, care le-au îndeplinit dorințele.

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Imaginile cu Loredana și Anamaria de la cazare au fost difuzate în ediția de pe 8 octombrie 2026, show care face parte din programul TV Antena 1.

În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția lui, Miky.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.