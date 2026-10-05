Ce s-a întâmplat cu prietenia dintre Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, după certurile de la Asia Express: „Nu am spus până acum”

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au avut parte de certuri de proporții la Asia Express. Loredana a dezvăluit în ce relații este acum cu cea care i-a fost parteneră pe Drumul Mătăsii.

Invitată la Observator, Loredana Chivu a vorbit despre experiența ei în Asia Express, dar și despre relația de prietenie cu Anamaria Mocanu. După experiența de pe Drumul Mătăsii, Loredana Chivu a povestit că a căpătat o altă percepție despre viață și că nu mai pune atât de mare preț pe bani. Concurenta a mărturisit că după Asia Express a slăbit, a devenit mai organizată și a învățat să se bucure de lucrurile simple.

În ce relații au rămas Loredana Chivu și Anamaria Mocanu după certurile de la Asia Express

Despre prietenia cu Anamaria Mocanu, Loredana spune că este și mai închegată, în ciuda certurilor avute pe traseu.

„Înainte să plecăm ne cunoșteam foarte bine pentru că noi suntem prietene de 16 ani, am lucrat foarte mult împreună, am mers la foarte multe evenimente împreună, am dormit foarte mult împreună. Deci ne cunoșteam foarte bine, dar în Asia Express a fost total altceva. În Asia Express ne-am văzut și în momentele în care ne era foame, ne era somn, eram foarte stresate, ne-am cunoscut altfel. Iar acum după Asia Express pot spune că ne-a închegat relația. Chiar și cu certurile mici… sau mari, noi suntem în continuare foarte bune prietene”, a spus Loredana Chivu la Observator.

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Concurenta Asia Express a precizat că și-a permis să se manifeste așa cum a simțit, tocmai pentru că este foarte apropiată de Anamaria Mocanu și o consideră ca pe o soră mai mică pe care a avut tendința să o ghideze în competiție.

„Mai repede cred că mă enervam eu, dar cumva în anumite momente simțeam că am mai multă responsabilitate pentru că Ana este flower power și eu eram ca sora mai mare. Simțeam că trebuie să am grijă de ea și cam asta era marea problemă a noastră. Dar noi suntem ca și o familie, iar eu mi-am permis să fiu așa cum îmi doresc în preajma ei, pentru că e ca sora mea”, a mai spus Loredana Chivu.

Așadar, chiar dacă au avut parte de certuri pe Drumul Mătăsii, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu nu au renunțat la prietenia lor. Din contră, din cele spuse de Loredana, au acum o relație de prietenie și mai puternică.

„O să spun ceva ce nu cred că am mai spus până acum. Noi în fiecare seară unde puteam să facem duș mergeam să facem duș împreună. Ne petreceam tot timpul liber împreună. Simțeam nevoia să povestim, să discutăm ceea ce s-a petrecut, ne încurajam una pe cealaltă, pentru că am avut zile în care nu eram cu moralul cel mai bun”, a mai spus Loredana Chivu.

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Asia Express, show care face parte din programul TV Antena 1, se vede în mod obișnuit duminică de la 20:00 și de luni până miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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