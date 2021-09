Asia Express, 19 septembrie 2021. La ce truc a apelat Lidia Buble pentru a reține o adresă. Ce a făcut la următoarea probă

Cursa Asia Express sezonul 4 continuă cu o nouă misiune pentru cele opt echipe. Concurenții trebuie să țină minte numele unei persoane și o adresă, iar dacă îl vor uite, cuplurile trebuie să se întoarcă din nou de unde au plecat. Aceștia au de luat un pachet din locație pentru a-l deschide la următoarea cazare.

Cele opt perechi au luat în calcul toate posibilitățile de a ține minte lucrurile cerute și au făcut strategii. Primii care pleacă în misiune sunt Patrizia Paglieri și Francesco, urmați de Adriana Trandafir și Maria Speranța, iar cea de-a treia echipă care pornește în cursă este formată din Alexandra Ungureanu și mama ei.

"O să încerc eu să rețin numele străzi și numărul, iar tu încearcă să îți amintești cum îl cheamă pe nenea sau cum o cheamă pe tanti.", i-a spus Lorelei lui Zarug.

Concurenții nu au voie să își noteze datele în carnețel și trebuie să fie foarte atenți la informațiile oferite de ghid, pentru că aceasta nu va repeta. Cele opt echipe trebuie să ajungă la bazarul Aynali Çarşi, iar pentru a ține minte adresa au apleat la diferite strategii.

La ce strategie au apelat Lidia Buble și Estera pentru a memora adresa în care trebuie să ajungă

Cursa abia a început, iar concurenții par a fi cât mai derutați de ceea ce se întâmpla în jurul lor. Mulți dintre ei nu au putut memora adresa, motiv pentru care au ales să se întoarcă în locul înițial pentru a o mai auzi o dată. Cuvintele pronunțate de ele sunau de parcă s-au bătut turcii la gura lor.

Lidia Buble și Estera a fost cea de-a doua echipa care a decis să se întoarcă la Irina Fodor pentru a mai auzi o dată datele, însă acum au venit mai pregătite ca niciodată, cu un truc care le va ajuta în a memora informațiile.

"Am uitat fix în geamul mașinii, am prins și mare limuzină, nu vrei să știi ce am prins.", i-a spus Lidia Buble prezentatoarei TV.

Înainte de a repeta adresa, numărul și numele, Estera a luat hotărârea de a-și băga degetele în urechi pentru a nu auzi partea pe care trebuie să o țină minte sora ei.

"Ține eu minte prima parte, bagă degetele în urechi să nu auzi.", i-a zis Lidia Buble surorii sale.

"Asta da strategie, nu am mai văzut-o până acum", a mărturisit Irina Fodor.

"Efectiv umblai ca o zăluză pe stradă!", a mai spus artista.

Despre sezonul 4 Asia Express

Concurenții la dispoziție zilnic 1 euro pentru cheltuială. De acești bani își pot cumpăra apă sau mâncare. Concurenții sunt responsabili să își caute singuri cazare, fără a plăti, în toate țările în care călătoresc, pe listă înscriindu-se Turcia, Georgia, Iordania și Israel.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, este cea care îi va coordona și le va fi alături concurenților în această aventură.

