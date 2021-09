Asia Express, 18 septembrie 2021. Estera a izbucnit în lacrimi la prima cazare. Sora Lidiei Buble nu s-a mai putut abține

După o misiune grea și obositoare, Irina Fodor le-a transmis prin stație concurenților că trebuie să se oprească și să își caute cazare, iar cursa va continua a doua zi. Cea mai grea încercare a celor nouă echipe a fost să convingă localnicii că sunt de încredere și să îi lase să rămână peste noapte în casele lor, chiar daca pandemia de Coronavirus luase cât mai multă amploare.

Frică că nu vor avea unde să doarmă a fost cea care i-a motivat să meargă mai departe și să își caute un loc în care să își petreacă noaptea. Mulți dintre concurenți au luat în calcul și dormitul în sacul de dormit dacă nu găsesc nimic până se lasă întunericul.

Presiunea și-au pus amprenta asupra lor, mai ales a echipei formată din Lidia Buble și sora ei, Estera. Cele două au găsit cu greu un locul în care să rămână peste noapte, iar cea care s-a hotărât să le găzduiască vorbea numai limba turcă.

Estera, sora Lidiei Buble, a izbucnit în lacrimi la prima cazare din Asia Express

Încă de când au intrat în apartamentul în care urmau să doarmă, Lidia Buble și Estera nu și-au mai putut controla emoțiile. Sora artistei a izbucnit în lacrimi după ce l-a văzut pe fiul cel mic al femeii. Micuțul i-a adus aminte de cei doi băieței care o așteaptă acasă.

"Nu se pupă nimic cu nimic, ce ne-am gândit noi acasă cu ce am găsit aici când am venit. Ne-am gândit că găsim transport imediat, a fost problema cu COVID-19, abia că ne-au luat. Cazare am căutat aproape 4 ore și abia am ajuns la familia asta, unde sunt mulți membrii, 5 copii și părinții.", a spus Estera.

Nici Lidia Buble nu s-a putut abține prea mult după ce și-a văzut sora că plânge. Totodată, artista le-a spus familiei că lacrimile sunt unele de fericire și că nu ar trebui să își facă griji pentru ele.

"Ne-a bufnit plânsul, nu ne venea să credem că am ajuns acolo. Ne simțeam în siguranță în locul ăla, nu știu cum să îți explic, efectiv simțeam că suntem protejate acolo.", a dezvăluit Lidia Buble.

Cele două surori au făcut cunoștință cu fetele femeii, chiar dacă acestea nu au știut limba engleză și nu le înțelegeau.

"Ne-am asemănat cu ele pentru că așa eram și noi când eram mici, exact ca ele. Erau 4 fete și băiețelul, erau cam cum eram noi.", a mai spus Estera, vizibil emoționată și fericită.

Despre sezonul 4 Asia Express de la Antena 1

Cele nouă echipe sunt nevoite să treacă prin cele mai neprevizibile situații și să se lupte pentru amuleta de 30.000 de Euro în cel de-al patrulea sezon Asia Express. Traseul de pe Drumul Împăraților va începe în Turcia, iar cursa va continua în Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Concurenții care au luat inițiativă și au plecat mai pregătiți ca niciodată în sezonul 4 Asia Express sunt: idia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital.

