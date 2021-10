Asia Express, 4 octombrie 2021. Zarug a ajuns pe mâna medicilor! Concurentului i s-a făcut rău

În drumul către plaja Oludeniz, acolo unde Irina Fodor îi aștepta pe concurenți pentru a dezvălui ce alte surprize le-a pregătit, lui Zarug i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale, în ediția 11 din sezonul 4 Asia Express, de la Antena 1.

Acesta mergea pe o stradă îngustă și a cerut ajutorul unor oameni ce stăteau la o masă la o terasă, dar nua mai furat mult și forțele l-au părăsit pe Zarug.

„N-ați vrea să aveți milă de niște proști și să ne duceți la plajă pentru un concurs? Vă rugăm! E o emisiune TV. Dacă nu ne ajutați va trebui să mergem pe jos și să murim pe drum. O să ne aveți pe conștiință”, a zis concurentul, obosit.

„Cred că pentru emisiune e mai bine dacă muriți”, a fost replica surprinzătoare a unuia dintre meseni.

Văzând că nu are sorți de izbândă și rămas și fără ultimul strop de energie, lui Zarug i s-a făcut rău.

„Începuseră să îmi țiuie urechile, să amețesc, să simt că nu pot respira și bineînțeles că toate semnele astea din familie știu că nu sunt bune deloc, fapt pentru care am pus mâna pe telefonul de urgență și am chemat un doctor. Am o urgență, vreau doctorul! Mi se învârte capul!”, a zis concurentul.

Acesta a primit îngrijiri medicale și se pare că starea lui de rău a fost cauzată de o tensiune arterială ridicată.

Despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor. Aceștia se vor "lupta" pentru amuleta de 30.000 de Euro în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, vedetele vor fi nevoite să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se vor schimba de la o zi la alta, dar și să își depășească limitele fizice și psihice.Traseul de pe Drumul Împăraților va începe în Turcia, iar cursa va continua în Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

