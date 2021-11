Asia Express, 7 noiembrie 2021. Cine a câștigat prima amuletă din Iordania. Cum au reacționat concurenții

Lidia Buble și Estera, Mihai și Elwira Petre sunt cele două echipe care s-au calificat la primul Joc de Amuletă din Iordania. Pentru a ajunge la Irina Fodor, concurenți au avut de parcurs un traseu anevoios prin deșert, însă marea surpriză a fost la cursa pentru amuletă.

Cuplurile de vedete au schimbat peisajul de data această și au trecut de la nisipul fierbinte din deșert la apa din mare. Cei patru au avut de îndeplinit probe care le-au pus răbdarea și nervii la încercare.

Deși a fost o cursă plină de provocări, concurenții s-au bucurat din plin de experiență. Mai mult decât atât, fetele au impresionat telespectatorii cu apariția lor în cele mai provocatoare costume de baie.

Echipele au avut parte de probe „răcoritoare”, după căldura întâmpinată în deșert. Competiția a fost aprigă, iar participanții au luptat cu toate „armele” pentru a câștiga avantajul la următoarea misiune și 100 euro.

Mihai și Elwira Petre au câștigat primul Joc de Amuletă din Iordania

Prima zi în Iordania le-a adus concurenților surprize neașteptate și temperaturi ridicate, dar și un Joc de Amuletă. Mihai și Elwira Petre au demonstrat încă o dată că formează una dintre cele mai invincibile echipe de la Asia Express - Drumul Împăraților.

"Cred că o să dețineți recordul la amulete câștigate!", le-a spus Irina Fodor.

Cei doi au obținut victoria în ediția 30 a reality show-ului, iar reacțiile concurenților au fost unele pe măsura așteptărilor. Irina Fodor a fost cea care a anunțat celelalte echipă că Mihai și Elwira Petre sunt câștigătorii primei amulete din Iordania.

„Vai, ce surpriză! Nu m-aș fi așteptat la așa ceva!”, a spus Adriana Trandafir, completată de Maria Speranța.

Echipa câștigătoare a primit aplauze și felicitări din a partea colegilor din competiție, dar și trei pietre prețioase din partea prezentatoarei TV. Totodată, Lidia Buble și Estera au ieșit din Jocul de Amuletă dezamăgite, dar cu zâmbetul pe buze.

Ce au spus concurenții Asia Express despre primele probe din Iordania

Irina Fodor a întrebat concurenții cum a fost experiența din deșert pentru ei, iar replicile amuzante nu au întârziat să apară. Cuza și Emi au povestit despre situația neașteptată în care au fost puși la proba cu cămila.

„O chema Susu, noi am crezut că e fată, dar era băiat. Eram convinși că e fată pentru că semănă cu foarte multe fete de la mine de pe Instagram. Am aflat că e un băiat de trei ani, chiar era drăguț. I-am dat comanda să stea jos și am simțit cum m-a scuipat”, a spus Cuza.

Adriana Trandafir nu s-a putut abține și a dezvăluit cum a fost cerută Maria Speranța de soție: „Mi s-au oferit doar 10 cămile, am zis că mai negociem după”

„Vai, sunt neagră de supărare acuma”, a fost replica Lidiei Buble.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Cei 8 luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.