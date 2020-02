Florin Ristei și fratele său au marcat o premieră la Asia Express, în sezonul 3! Ce au reușit să facă

„Căldura a fost cel mai mare chin, cu mâncarea nu am avut vreo problemă. Fratele meu, la fiecare probă mai ciudată, mai cerea o porție, să fie sigur că a gustat și că a trecut proba. În rest nu am avut alte probleme. Nu am avut nici dor de casă, nici nimic. Amândoi suntem obișnuiți să fim plecați foarte mult. Eu am plecat de acasă la 18 ani, fratele meu a fost plecat pe vas mulți ani. Lui i-a fost dor de familie și de aia mică, dar cel mai greu ne-am descurcat cu căldura”, a povestit Florin Ristei.

Sezonul 3 Asia Express pleacă la drum cu patru ediții consecutive, pe 15, 16, 17 și 18 februarie și are la linia de start 9 echipe: chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh.

Nu rata premiera sezonului 3 Asia Express, sâmbătă, 15 februarie, de la ora 20:00, la Antena 1