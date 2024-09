Asia Express, sezon 7. Ce au pățit Oana Paraschiv și Mihai Găinușă în timpul sesiunii de masaj: „Iese cu bătaie aici”

Concurenții Asia Express se află în a treia zi a etapei, în cursa pentru imunitatea mică. Multe misiuni vin la pachet pentru obținerea ei, iar din lista lor nu putea lipsi renumitul masaj thailandez. Iată ce au pățit Oana și Mihai Găinușă după ce au oferit o sesiune de masaj unei localnice!

Echipele de la Asia Express au dus o luptă grea în îndeplinirea misiunii care presupunea să le facă masaj localnicilor contra cost. Dintre toți, mai ghinioniști pare că au fost Oana Paraschiv și Mihai Găinușă, care au întâmpinat un refuz atunci când și-au cerut banii pentru sesiunea de relaxare.

Asia Express, sezon 7. Ce au pățit Oana Paraschiv și Mihai Găinușă după o sesiune de masaj. Cine i-a salvat în ultima clipă

După ce au masat-o pe o localnică, Oana Paraschiv și Mihai Găinușă s-au trezit că femeia pleacă fără să le plătească.

„Soțul ne-a zis că el nu ne dă niciun ban. Acela este sentimentul de muncă neplătită. Când nu ești plătit pentru ceea ce prestezi, nu-ți pică deloc bine. Femeia cred că știa ce are acasă și a vrut să evite un conflict, cred că i s-a făcut și milă de noi, pentru că așa a scos din geantă 100 de baht, ni i-a dat și am plecat, nici n-am mai comentat nimic. Am zis: <<Hai, Mihai, că iese cu bătaie!>> Eu mă bat, nu e nicio problemă, dar hai să continuăm masajul că dacă ne lovim la mâini, nu mai putem să facem masaj”, au povestit cei doi la testimoniale.

Ulterior, în dreptul lor și-a făcut apariția un băiețel care a dorit un masaj contra cost. Pe urmă, Oana Paraschiv și Mihai Găinușă s-au întors la salonul de unde au aflat cifrul servietei și au masat și mai multe doamne.

„Mi-a rupt puțin sufletul că am luat banii copilului, dar ce să mai faci, că eram presați. Trebuie să învețe de mici că plăcerile se plătesc”, au mai adăugat concurenții.

Într-un final, perechea a reușit să facă rost de bani pentru a închiria Tuk-Tuk-ul.

