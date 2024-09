Asia Express, sezon 7. Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor. Ce veste neașteptată au primit concurenții despre imunitatea mică

Ziua a treia a etapei a treia din Thailanda și, de altfel, o zi cu o miză extrem de importantă se apropie de final! Echipele au dus o luptă de anduranță, iar Irina Fodor le-a așteptat „deasupra lumii”. Iată ce pereche a ajuns prima la ea, dar și ce se întâmplă cu imunitatea mică!

Concurenții de pe Drumul Zeilor au ajuns în Bangkok, iar Irina Fodor îi aștepta pe o clădire de o înălțime impresionantă, care oferea o priveliște superbă deasupra capitalei Thailandei. Concurenții s-au întrecut să ajungă primii la ea, însă doar o echipă a avut această șansă.

„Nici că se putea ceva mai spectaculos pentru ziua de astăzi!”, a spus Anca Țurcașiu la vederea panoramei.

Asia Express, sezon 7. Ce anunț surprinzător a făcut Irina Fodor despre imunitatea mică

„De ce v-ați grăbit atât de tare la mine?”, i-a întrebat Irina Fodor pe concurenți, pe care i-a pus, apoi, să îi spună numele complet al capitalei Bangkok.

„Nu credeam că o să-l învățăm! O să mă întrebe și pe patul de moarte ce vrei să spui și o să zic că vreau spun numele vechi al Bangkok-ului”, a precizat Andreea Samson, după ce ea și Anca Țurcașiu au reușit să redea numele extrem de complicat.

Pe urmă, Irina Fodor a anunțat ce echipă a ajuns prima la ea și beneficiază de cazare.

„Din păcate, voi știți că echipele care nu ajung pe primul loc trebuie să își găsească cazare, dar nu este cazul vostru, fetelor, pentru că ați ajuns primele la mine!”, le-a transmis prezentatoarea Ancăi Țurcașiu și colegei sale, care au izbucnit în lacrimi la aflarea veștii.

„Nu-mi să cred! Toată lumea s-a rugat pentru noi, inclusiv gazda noastră azi-dimineață, ne-a urat succes și parcă toată lumea... Jos pălăria pentru noi! Suntem atât de fericite, Irina! Am tras atât de mult și am muncit atât de mult toate edițiile trecute și tot pe locul doi, tot pe locul doi și am zis că trebuie să vină și rândul nostru!”, au spus cele două.

Însă, Irina Fodor a mai adăugat că abia mâine vom avea confirmarea oficială a echipei imune.

