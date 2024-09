Asia Express, sezon 7. „Voia să mă bată”. Momente de panică pentru Oana și Găinușă la autostop, după ce o femeie i-a urmărit

Oana și Mihai Găinușă au avut parte de un moment dificil de gestionat, după ce o localnică din Bangkok i-a urmărit și i-a filmat mult timp.

„Pe lângă asta a mai apărut o problemă. O doamnă foarte zgomotoasă, urla și flutura coji de fructul dragonului. Ne-a arătat semne obscene. Ne-am dat seama că era supărată. S-o fi gândit că i-am furat fructele dragonului. Am făcut treaba. Aia vrea să mă bată. Am mers să oprim mașini. Nu oprea nimeni”, spune Oana.

Oana a simțit că femeia respectivă nu mai avea mult și ar fi sărit la bătaie, în timp ce ea țipa la ei și le arăta niște dragonfruits. Aceștia au întâmpinat dificultăți în a lua mașini din cauza faptului că femeia le spunea tuturor șoferilor lucruri rele despre ei doi.

„Când eram în focul autostopului, ea ne filma de pe scooter și ne urmărea. Țipa. Ne încurca, șoferii erau nedumeriți. Nu puteam să ne deplasăm mai departe în emisiune că era după noi”, spune Oana.

Într-un final au reușit să scape de respectiva femeie și au luat o mașină.

Noul sezon al emisiunii Asia Express, ce poate fi urmărit integral în AntenaPLAY, va fi un exercițiu de viață dus la extrem, despre dragoste, despre credință, despre spiritualitate, despre puterea de reinventare. Drumul Zeilor va testa din plin cele nouă echipe care au acceptat provocarea.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei (nașul și finul), Betty Salam și Cătălin Vișănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul și antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache sunt vedetele care pornesc în această competiție.

Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, fără transport și cazare asigurate, concurenții vor avea de parcurs un traseu de 7.000 de kilometri, din Thailanda în Malaezia și apoi în Indonezia – Bali fiind destinația marii finale a sezonului 7.

