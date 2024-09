Asia Express, sezon 7. Cum s-au descurcat echipele să reproducă cât mai fidel costumele dintr-o poză. Cine a întors privirile

Fiecare echipă a primit o fotografie de referință pe care s-au străduit să o reproducă cât mai fidel, iar în cazul în care combinația nu a fost redată întocmai după model s-a refăcut procesul. Iată cum s-au descurcat cele opt echipe de la Asia Express!

După ce Andrei Ursu și Vlad Condurache au câștigat jocul de amuletă, Irina Fodor a anunțat prima misiune din această ediție.

„Recent, un serial TV de succes în Thailanda s-a filmat într-un templu tot din vechiul regat Ayutthaya (...) De când a fost difuzat, thailandezii din toată țara vin să își facă fotografii în decor, costumați în personajele favorite din acest serial. Fiecare dintre voi veți primi o fotografie de referință pe care va trebui să o recreați cu exactitate (...) Cum o să vă fie norocul să găsiți costumele, personajele și fundalurile, asta ține doar de zei (...) După ce ați terminat cu poza și ați primit aprobarea de la mine, o să mergeți înapoi la magazin să lăsați costumele ca să primiți următorul plic. O să plecăm în ordinea făcută de Vlad și Andrei”, a anunțat Irina Fodor prima probă din ediția din 17 septembrie 2024.

Asia Express, sezon 7. Cum s-au descurcat concurenții la proba de costume: „Marele circ din Thailanda”

Andrei Ursu și Vlad Condurache au avut avantajul amuletei și au fost primii care au plecat în cursă. Deși un drum relativ scurt până la templul Wat Chaiwattanaram, autostopul le-a dat, ca întotdeauna, mari bătăi de cap perechilor. Fiecare echipă a plecat la o distanță de două minute.

„Azi e o zi importantă, avem nevoie ca de aer de imunitatea mică”, a spus Mihai Găinușă în ediția din 17 septembrie 2024.

Înainte de a ajunge la templul unde s-au filmat secvențe din serialul îndrăgit de thailandezi, perechile au fost nevoit să își adune recuzita pentru a copia cât mai fidel fotografia pe care au primit-o în plic.

„Complicată ținută! 7.000 de ace de siguranță (...) A pus la bijuterii pe mine!”, a precizat Carmen Negoiță, în timp ce era îmbrăcată de vânzătoare.

În schimb, Andrei Ursu și Vlad Condurache au avut probleme cu nuanțele ținutelor, căci nu se potriveau cu cele din fotografie: „I-am spus dacă nu are una mai deschisă la culoare și mi-a adus una fix ca în poză”

Pentru ca imaginea să fie reprodusă cât mai fidel, concurenții nu au apelat doar la costume, ci și la localnici: „Doamna a acceptat foarte rapid să fie a treia persoană din poză. Le-a plăcut, nu au zis <<nu>> deloc”, au relatat Sorin Brotnei și Nicolai Tand.

„Când am ajuns în magazin, acolo a fost hărmălaia de pe lume. Încercam să îl potolesc pe domnul nostru șofer, care era cel mai implicat”, a spus Oana Paraschiv, care s-a declarat extrem de impresionată de costumația ei.

În ceea ce privește echipa formată din Adi Nartea și Cosmin Vîjeu, acesta din urmă a fost mai viteaz și a spus că vrea să interpreteze personajul feminin din imagine: „Iar am fost Cosmina și nu am apucat să mă bucur, să fiu eu așa în felul meu de a fi atunci când pun o rochie pe mine”, a spus actorul.

„Eram doi unchi de la țară, plecați în vacanță, să facă și ei o poză. Ea avea un coc strâmb în cap (...) Nu eram stresați, eram grăbiți pentru prima dată în Asia Express. Astăzi am zis să nu ratăm nicio secundă (...) Nici n-am mai avut timp să ne certăm. Aveam de recuperat”, au spus Ioana State și Mane Voicu la testimoniale, care, de altfel, au fost și primii care au reușit să realizeze fotografia și să o trimită Irinei Fodor.

Asia Express, sezon 7. Ce a stârnit tensiuni în echipa formată din Nicolai Tand și Sorin Brotnei

Dintre toate echipele, Sorin Brotnei și nașul său au reușit să întoarcă toate privirile cu apariția lor: „Era plin de turiști acolo. Se uitau ăia la noi. Noi ne scuzam continuu (...) Râdeau ăia de noi, ne făceau poze”, au povestit cei doi.

„Eu am trimis poza Irinei și am luat-o la pas, pentru că pentru mine era clar că poza e bună, dar Nicolai strigă: <<Bă, unde mergem?>> Că dacă nu e bine și iar era haos”, a mai spus Sorin Brotnei, care a dat de înțeles că între el și Nicolai Tand au apărut unele tensiuni în timpul probei.

În cele din urmă, cei doi au primit aprobarea Irinei Fodor și au putut merge la magazin ca să lase costumele și să primească următorul plic: „Când am primit <<ok-ul>>, am luat-o pe <<lady boy>> și amândoi de braț am alergat”, a adăugat Nicolai Tand.

„A început o agitație și noi eram așa ca în stupul de albine. Nu mai știau repede cu ce să ne îmbrace (...) Mă uitam și parcă nu mai era corpul meu”, a povestit Andreea Samson.

„Fata care ne-a făcut poza a făcut-o unu la unu, identică! Deci am înnebunit când am văzut-o!”, a spus și Anca Țurcașiu.

Adi Nartea și Cosmin Vîjeu au fost puși să refacă fotografia, din cauză că decorul ales de ei nu se potrivea cu cel din imagine.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

