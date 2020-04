„Cum să-l pup pe martalog pe gură?!”. Răzvan Fodor și chef Sorin Bontea, criză de râs! Au folosit cuvinte urâte în limba română, în loc de mandarină! „ C***, c***!” VIDEO

Cei doi, dar și Speak și Ștefania și Alex Abagiu și Radu Vlăduț au participat la repetiții, ca să devină actori între-un spectacol de operă chineză.

„Maaaică! N-am înțeles nimic!”, s-a lamentat Speak, care a repetat cu seriozitate, lângă Ștefania, care a făcut o criză de râs.

Criză copioasă de râs au făcut și Răzvan Fodor și chef Sorin Bontea, care s-au prins că pot folosi unele cuvinte urâte în română, ca să se ajute în această misiune.

„Când am auzit «c*** c***», am crezut că leșin! Mi-a dat ca un fel de plus de energie, că pot face treaba asta!”, a spus Răzvan Fodor.