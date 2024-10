Asia Express sezonul 7, 1 octombrie 2024. Ce echipă a obținut imunitatea mică. S-a lăsat cu hohote de plâns în fața pupitrului

Ediția 20 de la Asia Express, sezonul 7 din 1 octombrie 2024 a fost plină de emoții și situații la limită. Jocul de amuletă desfășurat la fabrica de cărbuni a avut un rezultat neașteptat, iar o nouă echipă s-a salvat și merge mai departe în următoarea etapă.

Dacă cele trei echipe care s-au calificat la jocul de amuletă de azi au avut cazarea sigurată, ceilalți concurenți au plecat la pas prin oraș în căutarea unui loc în care să doarmă. Între timp, Ioana și Mane, cei care au obținut imunitatea mare din a cincea etapă au ajuns la hotel, unde s-au bucurat de o masă copioasă.

Fiecare seară în compania oamenilor simpli din zonele în care ajung, le este de ajutor concurenților în înțelegerea gândirii locale, mai ales într-o cultură atât de diferită de a noastră. Fie pescari, sau fermieri, toți s-au dovedit dorit doritori să împărtățească un crâmpei din viața lor.

Oana și Găinușă au avut parte de un moment inedit când la ușa la care au bătut le-a răspuns Andreea Samson, care s-a purtat cu ei ca o „adevărată gazdă”. Actrița le-a explicat, printre gratii, că sunt deja prea multi în casă, dar că sigur vor găsi un loc de dormit în cartier.

„S-a purtat fix ca o gazdă cu noi. Prin gratii ne-a povestit că e o zonă de chinezi, că se găsește foarte greu cazare aici. Am întrebat-o: nu pute să dormim cu voi? Pe jos. Deci nici ea nu ne-a ajutat. Pe mine m-a mirat că nu a apărut și Anca. Sau o fi ora de meditație, sau e supărată pe noi că am făcut-o arogantă”, au mai spus concurenții despre adversarele lor din competiție.

Citește și: Asia Express sezonul 7, 30 septembrie 2024. Cine a câștigat prima imunitate din Malaezia. Trei echipe s-au calificat la amuletă

Cine a câștigat jocul de amuletă, desfășurat la fabrica de cărbuni din Malaezia la Asia Express, sezonul 7

Echipate corespunzător, cele trei echipe care s-au calificat la jocul de amuletă și-au făcut apariția la fabrica de cărbuni, dar nu se așteptau la ce a urmat. Anca și Andeea, Adi și Cosmin, Carmen și Andreea au muncit cu sudoare frunții pentru a obține un avantaj substabțial în următoarea cursă, într-o serie de probe care au îmbinat abilitățile fizice cu logica.

„Va trebui să dezlegați niște bușteni. Pe acești bușteni îi veți pune pe cărucioare și îi veți aduce aici. Sunt trei cuptoare colorate, va trebui să astupați ferestrele cuptoarelor cu aceste cărămizi pe care le vedeți alături. După ce faceți asta, va fi aici un domn care va aprinde cuptorul, apoi puteți lua niște sfori și mergeți la cel de-al patrulea cuptor și de acolo, cu ajutorul sforilor, va trebui să luați un buștean, care este deja carbonizat. Va trebui să îl cărați pe o bucată de cărbune, pe un suport special. Cine va pune acel bultean primul, va câștiga jocul”, a explicat Irina Fodor regulile jocului de amuletă

„Pare un joc foarte drăguț, o combinație de logică, forță, viteză”, a spus Andreea.

„Avem un atuu aici. Din punct de vedere fizic, suntem avantajați față de fete”, au precizat Adi și Cosmin.

După despletitul frânghiilor, Carmen și Andreea au obținut un avantaj față de adversari și au trecut la parta cu mutatul buștenilor, care însă, le-a pus ceva probleme. În urma lor, la câteva miunute distanță, au urmat Adi și Cosmin, care recuperat din timpul pierdut pe drumul spre cuptor.

Și la puzzle-ul de la cuptor, băieții s-au descurat foarte bine, iar cele două echipe au terminat aproape în același timp.

„Eram la o distanță de foto finish”, a spus Adi.

Însă, după ce au început să care bușteanul carbonizat cu ajutorul frânghiilor, Adi și Cosmin au luat-o înaintea lui Carmen și a Andreei pentru că ele au fost nevoite să se întoarcă. Cu toate acestea, deși eu ajuns primii, Irina Fodor a anunțat că jocul de amuletă a fost câștigat de Carmen și sora ei la Asia Express, sezonul 7 ediția 20 din 1 octombrie 2024. Totul pentru că băieții au încălcat una dintre reguli în timpul jocului.

„Ne uitam una la alta și nu ne venea să credem”, au reacționat surorile.

„Deci nu mi-a venit să cred, noi eram tot la fire”, au spus uimite Anca și Andreea.

Citește și: Asia Express, sezon 7, 29 septembrie. Jean de la Craiova se alătură competiției. Cine intră la jocul de amuletă și câștigă Jokerul

„Dragilor, motivul pentru care am declarat fetele câștigătoare este că voi nu ați respectat niște reguli acolo. V-au ajutat niște oameni acolo, nu ați așteptat să se aprindă torța, să ajungă focul în cuptor și toate aceste secunde sunt exact fetele cu care ele erau în urma voastră”, a explicat Irina Fodor.

„Bine că nu e imunitate. Cumva, în toate jocurile, toate echipele forțează orice. La fel am făcut și noi. Forțând tmpul de plecare și faza cu cărămizile. Sunt într-adevăr lucruri care sunt adevărate”, au adăugat resemnați băieții.

Concurenții au gătit mici la grătar și i-au vândut localnicilor, în plin Ramadan la Asia Express, sezonul 7 ediția 20 din 1 octombrie 2024

Pentru prima probă din cursa pentru imunitatea mică, echipele nu au avut deloc o misiune ușoară. Echipele au avut de făcut grătarul în mijlocul unei piețe și să pregătească, de la cap la coadă 18 mici. Nouă dintre ei trebuiau vânduți localnicilor, care se află în plin post.

În timp ce o parte dintre ei au întâmpinat probleme la tocatul cărnii sau la montatul grătarului, alții s-au mișcat rapid și au câștigat timp prețios.

„Am ajuns la treabă și aș vrea să spun că ne-am apucat de treaba, dar ne-am pus mâinile în cap pentru că aveam o mașină de tocat fără stabilizator”, a spus Mihai Găinușă.

Din același motiv, Nicolai a renunțat să mai folosească mașina și s-a folosit de abilitățile de bucătar pentru a o toca la mână. El și Sorin au fost, de altfel, și primii care au terminat proba și au plecat să caute clienți.

„Dacă ei au plecat cu micii, punem pe grătarul lor”, a spus Anca Țurcașiu la un moment dat.

„Nu le dau grătarul nostru. Păi cum?! Era avantajul pe care ni-l construisme noi. Avantaj pe care îl dădeam la echipa care avea și Joker-ul”, au spus ei derajați de gestul adversarei lor.

Anca Țurcașiu și Andreea Samson și-au folosit Joker-ul și au sărit peste proba de olărit la Asia Express, sezonul 7 ediția 20 din 2 octombrie 2024

În cursa pentru a doua imunitate, echipele au ajuns la un atelier de olărit, unde au învățat mai multe despre această artă. În timp ce o parte dintre ei s-au arătat încântați, ceilalți au întâmpinat probleme.

„Aflăm că lucrăm cu lut. Eu am făcut la Arte Plastice la Liceul Universitar de Sticlă - Metal. Eu știu să trag la roata olarului. Ăsta era deja un avantaj. Mă bag eu primul”, a spus Sorin extrem de încântat, însă chiar și cu pregătirea pe care o avea, a întâmpinat mici probleme.

„La cât te-ai lăudat, trebuia să fi făcut deja! Trebuia să taci măcar”, l-a certat coechipierul.

Citește și: Boala de care suferă Anca Țurcașiu de la Asia Express sezonul 7. Ce diagnostic dur i-au pus medicii: „Nu există remediu”

Cu toate acestea, pe lângă talentul la olărit, proba le-a pus la încercare și atenția. După ce reușeau să facă un pahar cu înălțimea de 10 centimetri și diametru de 6 centimetri, ai au avut de dus apă la o casă din sat.

Ulterior, ei au primit mai multe vase de lut, fiecare cu câte o literă și au avut nevoie de ajutorul localnicilor pentru a afla care este următoarea destinație.

Anca și Andreea au ales să sară peste această probă datorită Joker-ului obșinut în primul joc de amuletă din Malaezia.

„Am simțit că celelalte echipe erau deja înăuntru și că probabil durează ceva această misiune și că dacă ieșit acum în stradă și prindem o mașină care să ne ducă până la destinație avem toate șansele”, au spus ele.

Nicolai Tand și Sorin Brotnei au obținut imunitatea mică în a cincea etapă la Asia Express, sezonul 7 ediția 20 din 1 octombrie 2024. Echipa de pe locul doi, în lacrimi

După o cursă „nebună” care le-a pus concurenților la încercare răbdare, dar și îndemânarea, echipele au început să ajungă rând pe rând la punctul de întâlnire. Acolo îi aștepta Irina Fodor pentru a le oferi imunitatea mult dorită.

A fost un traseu care s-a întors pe mulți kilometri care le-a permis echipelor să schimbe pozițiile, așa că au dat tot ce au avut mai bun pentru miza pe măsură. Însă, dincolo de noroc, a fost vorba și de strategie.

Anca Țurcașiu și Andreea Samson, care erau în posesia unui avantaj uriaș nu l-au folosit la timp, iar acest lucru le-a costat scump. Nicolai Tand și Sorin Brotnei ai ajuns cu doar câteva secunde înaintea lor și au câștigat imunitate mică din a cincea etapă la Asia Express, sezonul 7 ediția 20 din 1 octombrie 2024.

„Sunteți echipa imună! Sunteți în afara oricărui pericol. Vă puteți considera deja într-o mică vacanță și în următoarea etapă a Malaeziei”, le-a dat Irina Fodor vestea.

„Ne bucurăm, pentru că tot timpul ăsta, de dimineață, am avut așa niște trăiri foarte mari”, a spus Nicolai, extrem de bucuros.

La polul opus, actrițele au fost extrem de dezamăgite, iar Anca a îzbucnit în lacrimi.

„N-am calculat-o bine. Nu ne-am folosit avantajul deloc cum ar fi trebuit”, a spus Andreea.

„Aia e, e un joc, trebuie să și pierzi. Am văzut steagul de la distanță. I-am și zis: du-te repede, ocolește ca să mergem cât mai aproape de steag. Și în momentul în care noi ne-am apropiat, Nicolai și Sorin. Au fost exact 20 de secunde, ne-au depășit pe ultima sută de metri”, au mai adăugat ele.

„A fost un șoc. Primul mare șoc de aici. Îmi pare rău că nu am folosit când trebuia avantajul. Am muncit pentru avantaj cât am putut. N-am fost destul de stăpână pe mine să iau o decizie”, a declarat Anca în hohote de plâns, în fața pupitrului.

Citește și: Imagini adorabile cu fiica lui Sorin Brotnei de la Asia Express. Micuța blondă și cu ochi albaștri seamănă leit cu tatăl ei

Tot ce trebuie să știi despre Asia Express - Drumul Zeilor, show disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Noul sezon al emisiunii Asia Express, ce poate fi urmărit integral în AntenaPLAY, va fi un exercițiu de viață dus la extrem, despre dragoste, despre credință, despre spiritualitate, despre puterea de reinventare. Drumul Zeilor va testa din plin cele nouă echipe care au acceptat provocarea.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei (nașul și finul), Betty Salam și Cătălin Vișănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul și antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache sunt vedetele care pornesc în această competiție.

Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, fără transport și cazare asigurate, concurenții vor avea de parcurs un traseu de 7.000 de kilometri, din Thailanda în Malaezia și apoi în Indonezia – Bali fiind destinația marii finale a sezonului 7.

Urmărește aventurile concurenților de la Asia Express-Drumul Soarelui pe Antena 1 și în AntenaPLAY.