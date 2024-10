Asia Express sezonul 7, 2 octombrie 2024. Cine a pierdut cursa pentru ultima șansă. Victor Slav și Selina părăsesc competiția

Adi și Cosmin, Victor și Selina, Oana și Mișu au fost cele trei echipe care s-au întrecut în cursa pentru ultima șansă la Asia Express, sezonul 7 ediția 21 din 2 octombrie 2024. Zeul a fost roșu și o echipă a părăsit competiția după prima etapă în Malaezia.

După o primă etapă în Malaezia, Irina Fodor și cele 7 echipe rămase pe Drumul Zeilor s-au întâlnit la careu pentru a afla cine intră la cursa pentru ultima șansă. Cu două dintre echipe immune, rândurile au început să se strângă, iar votul a fost extrem de tensionat.

Ioana și Mane, Nicolai și Sorin au fost norocoșii celei de-a cincea etape, desfășurate chiar în timpul Ramandanului ceea ce le-a îngreunat mult situația. Irina Fodor a anunțat ordinea în care concurenții au ajuns la ea.

„A fost poate una dintre cele mai frustrante imunități, iar Anca și Samsonică au simțit asta. Cred că a fost foarte frustrat și e de ințeles. Ați sărit o probă, a fost dreptul vostru, ați avut un Joker, dar…”, a spus prezentatoarea.

Pe locul trei, la foarte mică diferență, au ajuns Oana și Mișu, urmați de Carmen și sora ei.

Astfel, Victor și Selina, Adi și Cosmin – echipele de pe ultimele două locuri în clasament – au intrat direct la cursa pentru ultima șansă. Cosmin a fost extrem de afectat de faptul că el și Adi au ajuns pe ultimul loc și a avut nevoie de câteva minute să își revină.

Schimb de replici tăioase între concurenți, la votul pentru ultima șansă la Asia Express, sezonul 7 ediția 21 din 2 octombrie 2024

Voul pentru cea de-a treia echipă care a intrat în cursa pentru ultima șansă a fost unul complet inedit cu răsturnări de situație uluitoare.

„De data asta vreau să vorbesc eu, pentru că în general Sorin vorbește. Nu prea avem mare lucru de care să ne legăm, doar un singur lucru – în această ediție am fost trei, cu Jean, nu ne-a fost ușor și la un moment dat, am fost votați cu cea mai lungă distanță. Știm că o să se supere foarte tare, pentru că s-au supărat deja, dar votul nostru merge la Anca și Samsonica”, a explicat chef-ul.

„Înțeleg, dar totuși nu înțeleg, că v-am favorizat după ce a plecat Jean. Aia n-ați ținut cont?” Noi am considerat că am fost oameni, a spus Anca.

„Noi am avut un clinci cu Mihai și Oana, care ne-au votat data trecută, așa că votul nostru este destul de clar, Anca și Samson”, au adăugat Ioana și Mane, spre uimirea tuturor.

La rândul lor, Carmen și Andreea i-au votat pe Oana și Mișu după ce i-au acuzat de egoism la proba anterioară, cu micii.

„Explicația acestui vot mi s-a părut o răutate. E o competiție”, a reacționat Oana.

Anca și Andreea au ales să voteze strategic și s-au îndreptat tot către cei doi pentru a își scăpa propria piele de la cursa pentru ultima șansă de la Asia Express, sezonul 7 ediția 21 din 2 octombrie 2024.

Și cei doi le-au întors votul, iar cele două perechi clasate pe ultimul loc au schimbat, de fapt, soarta cursei.

„Noi am fi înclinat pentru surori, pentru că ele nu au fost niciodată la cursa pentru ultima șansă, dar strategic vorbind, ca să egalizăm cum putem și ca să ne egalizăm și noi șansele, o să votăm cu Mișu și Oana”, au motivate Adi și Cosmin.

Votul decisiv a venit din partea lui Victor și a Selinei, iar cea de-a treia echipă care a intrat la cursa pentru ultima șansă a fost Oana și Mișu.

„Suntem zdruncinați, mai mult decât la celelalte două curse. Și pentru că suntem obosiți și pentru că nu ne-am așteptat să fim astăzi aici. Și pentru că au motivate cum au motivat”, a fost reacția acestora.

Oana Paraschiv a cedat nervos, imediat ce a ajuns la fostele mine de cositor. Cum s-au descurcat concurenții la traseul de aventură la Asia Express, sezonul 7 ediția 21 din 2 octombrie 2024

După un test de logică prin care s-a stabilit ordinea de plecare și care a durat mai mult decât s-au așteptat, concurenții au pornit în cursă. Primii au fost Adi și Cosmin, urmați de Victor și Selina și apoi, Oana și Mișu.

Prima misiune a avut loc în cea mai mare piață din regiune, acolo unde au avut de găsit comoară ascunsă într-unul dintre depozite. Însă, pentru a descoperi cifrul au avut de căutat multe detalii aflate în respetiva piață.

Proba i-a purtat pe concurenți pe holurile întortocheate și le-a pus la încercare răbdarea și simțul observației. Cu toate acestea, cei care au reușit primii să găsească urmorul plic au fost băieții. Astfel, încărcați și cu mai multe obiecte vestimantare au pornit spre următoarea destinație.

Pentru următoarea misiune, cele trei echipe din cursa pentru ultima șansă de la Asia Express, sezonul 7 ediția 21 din 2 octombrie 2024 au ajuns în Valea Cositorului într-un parc de aventură cu un pesisaj superb. Astfel, în onoarea minerilor, ei au învățat să extragă cositor, însă nu se așteptau la ce a urmat.

Fiecare concurent a fost nevoit să facă un traseu desfășurat atât la înălțime cât și pe apă, ceea ce pentru unii dintre ei a reprezentat o mare problemă.

„Eu m-am uitat un pic în sus așa. Era greuț și am zis că ne așteaptă tot zig zag-ul ăsta până în vârful stâncii”, a spus Cosmin.

La polul opus deși Oana și Mișu au întâmpinat probleme pe traseu și au ajuns la mine după Victor și Selina, cei doi au trecut rapid peste cernutul cositorilor și i-au devansat.

„La un moment dat, aproape că terminam, aud că a terminat și Mișu. În momentul ăla, am zis că înnebunesc. Ei au venit au stat 5 minute, noi am stat 15”, a spus Victor.

A urmat testul echilibrului în care membri celor trei echipe au avut de făcut un traseu la înălțime, la capătur căruia se afla o statuetă cu locația următoare.

„Mi s-a părut că Oana s-a schimbat brusc și i-a revenit forța pentru că m-a lăsat în urmă”, a spus Mișu.

„Nu știu dacă îmi era frică. Nu mai simțeam nimic și m-am dus. Îmi tremurat picioarele foarte tare”, a adăugat aceasta.

În timp ce Adi și Cosmin plecau deja spre următorarea misiune, Selina și Victor au ajuns la proba de escaladă. La rândul lor, Oana și Mișu se aflau la parte probei de pe apă, care i-a pus câteva probeleme fetei.

„Pot să mor aici? Am făcut greșeala să îl întreb pe judecător cât are apa aia” a spus Oana. Cu toate acestea, ea și-a înfrânt teama.

Victor Slav și Selina au renunțat să mai continue misiunea cu hidrobicicletele și au cerut penalizare la Asia Express, sezonul 7 ediția 21 din 2 octombrie 2024. Proba le-a pus probleme și celorlalte echipe

Cea de-a treia probă din cursa pentru ultima șansă din primul stage în Malaezia i-a pus pe concurenți față în față cu înțelepciunea lui Confucius. Echipele au avut de extras un plic în care se aflau cinci zicale incomplete care aparțin filosofului.

Pentru a le completa, concurenții au fost nevoiți să meargă cu hidrobicileta pe lac, unde se aflau mai multe geamanduri cu cuvintele lipsă. De fiecare dată, puteau luat doar cinci astfel de bilețele.

„Problema era că erau mai multe geamanduri”, a spus Adi.

„Barca avea dreapta, față și stânga și dacă pedalai în gol, era clar că ești în mâl și trebuia să luăm bățul, să ne redirecționăm”, a explicat și Cosmin.

„Ne-am mișcat foarte repede aici pentru că le știam din hidrobicicletă care cum sunt, am făcut poză și i-am trimit Irinei”, au spus și Oana și Mișu.

Pe de altă parte, Victor și Selina au întâmpinat probleme la această probă. După ce s-au întors o dată pentru că aveau doar două pilde corecte, Irina Fodor le-a răspuns că nici a doua oară nu sunt toate complete.

Astfel, iubita bărbatului, care deja se simțea rău, a spus că preferă o penalizare la Asia Express, sezonul 7 ediția 21 din 2 octombrie 2024. „Îmi bătea inima extraordinar de repede. Am învățat să știu să mă opresc când știu că nu mai pot. Era exclus să mă întorc pe lac și am cerut penalizare. Am conștientizat că nu am cum să mai continui din punct de vedere fizic”, a explicat aceasta.

În continuare, echipele au ajuns la într-un cartier cu picturi murale de unde au putut afla următoarea destinație. Acolo, ei au învățat să taie pomelo în stilul tradițional din Malaezia, iar apoi au avut de vândut mai multe bucăți.

Totul a culminat cu ultima probă, în cadrul căreia, echipele au fost nevoite să repare un radio pentru a afla punctul de întâlnire cu Irina Fodor. Mesajul a venit într-un mod complet neașteptat, după minute în șir de așteptare, chiar prin intermediul radioului.

Victor Slav și Selina au pierdut cursa pentru ultima șansă și au fost eliminați de la Asia Express, sezonul 7 în ediția 21 din 2 octombrie 2024

Ca de obicei, cursa pentru ultima șansă s-a dus cu motoarele turate la maxim. Cele trei echipe nu au avut deloc o misiune ușoară și au dat tot ce au avut mai bun pentru a nu ajunge pe ultimul loc la Irina Fodor.

Cu nervii întinși la maxim după o votare tensionată, concurenții au trecut prin probe care le-au pus răbdarea la încercare și mai mult. Pe lângă misiunile care au necesitat o atenție sporită, din această cursă pentru ultima șansă nu au lipsit nici probele fizice. Fiecare în parte și-a depășit limitele și împreună, au luptat până în ultima clipă, cu speranța că zeul va fi verde.

Pe o ploaie torențială, echipele și-au făcut rând pe rând apariția la careu. Prima echipă ajunsă la Irina Fodor a fost cea formată din Adi și Cosmin, urmați de Oana și Mișu. Victor Slav și iubita lui au pierdut cursa pentru ultima șansă, iar zeul a fost roșu.

Astfel, Victor Slav și Selina au fost eliminați de pe Drumul - Zeilor, la Asia Express, sezonul 7 în ediția 21 din 2 octombrie 2024.

„E roșu. Îmi pare rău”, a anunțat prezentatoare.

Momentul a fost extrem de încărcat de emoții și toți au izbucnit în lacrimi când au aflat ce echipă părăsește competiția după prima etapă din Malaezia.

„M-am uitat la Carmen. Ea cred că a început să plângă înaintea mea și când am văzut-o pe ea...”, a spus Selina plângând.

„Frate, nu-mi vine să cred că pleacă, jur. Nu am simțit asta pentru toți cei care au plecat, dar ei au fost cei mai apropiați de noi”, au spus surorile

„N-aș fi vrut să plece Victoraș, noi avem istorie. De 20 de ani suntem prieteni. Am fost la nunți, botezuri”, a dezvăluit Sorin.

„Eu m-am emoționat când l-am văzut pe Victor plângând”, a adăugat și Anca.

„Chiar nu m-am așteptat la așa reacție. Mă faceți să fiu așa un plângăcios. Plângeți toți. Nu se vede în spatele camere. Mai sunt câțiva”, a spus emoționat bărbatul.

