Asia Express sezonul 7, 2 septembrie 2024. Oana Paraschiv a fost la un pas de leșin! Ce a pățit concurenta

În ediția a doua a emisiunii Asia Express-Drumul Zeilor, din 2 septembrie 2024, Oana Paraschiv a trecut prin momente de panică atunci când a trebuit să urce cu liftul.

Concurenții au avut de căutat steagul Asia Express la Wat Huay Pla Kang: Goddess of Mercy, Chiang Rai, chiar în interiorul statuii zeiței. Nu a fost o sarcină ușoară și pentru Oana Paraschiv, acest lucru a adus momente de panică și trăiri neplăcute, în ediția a doua a emisiunii Asia Express-Drumul Zeilor, din 2 septembrie 2024.

Oana Paraschiv a fost la un pas de leșin, în ediția a doua a emisiunii Asia Express-Drumul Zeilor, din 2 septembrie 2024. Ce s-a întâmplat

După ce au dus ofranda la călugări tibetani, concurenții au pornit spre Wat Huay Pla Kang: Goddess of Mercy, Chiang Rai. A urmat autostopul care a adus din nou emoții mari și porții duble de stres. Când au ajuns acolo, concurenții au căutat steagul Asia Express stând chiar în interiorul statuii zeiței, la etajele superioare, ca și când „ar fi cotrobăit” în mintea zeității.

Pentru Oana Paraschiv, misiunea a adus și momente de panică.

Citește și: Asia Express sezonul 7, 2 septembrie 2024. Irina Fodor a transmis concurenților un mesaj important. Ce i-a pus să facă

„Și de aici blank, pentru că nu mai vedeam nimic! Am urcat scările, am reușit, ne-am descălțat la templu și bombă: lift”, a zis Oana Paraschiv la testimoniale, care are o fobie de lifturi.

„Nu pot, nu pot! După ce că nu am aer…Nu pot!”, a zi sea, cuprinsă de panică, atunci când a văzut că e nevoie de lift ca să urce în statuie.

„Oana nu urcă niciun etaj cu liftul. Aici erau 26 de etaje”, a explicat Mihai Găinușă.

„Chiar putea să se întâmple să leșin. De obicei așa mi se întâmplă, mă ia teama, mă iau toate alea, mă ia cu leșin, îmi amorțesc toate”, a explicat concurenta.

Într-un final, aceasta și-a făcut curaj și a intrat în lift, dar s-a pus pe podea și a încercat să se stăpânească, dar nu prea a reușit.

Citește și: Cum arată soția lui Sorin Brotnei de la Asia Express sezonul 7. S-au căsătorit după doar patru luni de relație

„A fost groaznic, simțeam că nu mai pot să respir. Mi s-a părut o săptămână”, a mărturisit ea la testimonial.

Mihai Găinușă a încurajat-o și a încercat să o ajute în aceste momente de panică.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția a doua a emisiunii Asia Express-Drumul Zeilor, din 2 septembrie 2024, ca să vezi tot momentul.

Tot ce trebuie să știi despre Asia Express-Drumul Zeilor, show disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Noul sezon al emisiunii Asia Express, ce poate fi urmărit integral în AntenaPLAY, va fi un exercițiu de viață dus la extrem, despre dragoste, despre credință, despre spiritualitate, despre puterea de reinventare. Drumul Zeilor va testa din plin cele nouă echipe care au acceptat provocarea.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei (nașul și finul), Betty Salam și Cătălin Vișănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul și antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache sunt vedetele care pornesc în această competiție.

Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, fără transport și cazare asigurate, concurenții vor avea de parcurs un traseu de 7.000 de kilometri, din Thailanda în Malaezia și apoi în Indonezia – Bali fiind destinația marii finale a sezonului 7.

Urmărește aventurile concurenților de la Asia Express-Drumul Soarelui pe Antena 1 și în AntenaPLAY.