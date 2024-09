Asia Express, sezonul 7. „Au venit 200 deodată și urlau” Cum s-au descurcat echipele să găsească indiciul aflat printre maimuțe

Echipele se luptă pentru imunitate acestei ediții. Irina Fodor îi așteaptă cu vești surprinzătoare. Iată cine a câștigat imunitatea.

Echipele simt apropierea întâlnirii cu Irina. Agitația lor, dar și a maimuțelor care înconjoară ultimul indiciu este palpabilă.

Asia Express, sezonul 7. „Au venit 200 deodată și urlau” Cum s-au descurcat echipele să găsească indiciul aflat printre ruinele năpădite de maimuțele gălăgioase

„Aici începe chinul nostru”, spune Oana.

„Suntem renumiți aici, în Thailanda, pentru găsirea indiciilor”, spune Mihai.

„Ce fac ăstea, de ce stau așa?” se întreabă el, observând maimuțele.

„Maimuțe peste tot”, relatează Andreea. „Dacă vine una d-asta peste noi, leșin.”

„Mi-e frică”, mărturisește și Ioana State.

Mihai Găinușă se vede încolțit de o maimuță în timp ce încearcă să verifice dacă o pungă este ndiciul căutat de ei.

„Cred că am dat de mascului alpha”, spune el.

„Au venit 200 deodată și urlau!” povestește și Andreea.

„Ce logici am fost no să-i luăm punga unei maimuțe vii, decât să mergem la o maimuță care are indiciul”, spune Mihai.

„Dacă se dă un premiu de prostie la emisiunea asta, eu vreau să-l câștig”, spune Oana.

Echipele au ajuns pe rând la Irina, care le-a cerut banii.

„Un repaus cu piciorul ăsta ne-ar ajuta atât de tare”, spune Anca Țurcașiu, gândindu-se la imunitate.

Adi Nartea și Cosmin și-au cheltuit tot bugetul pe piață: „Nu ne-a mai rămas nimic.”

„Am crezut că mi se taie picioarele” Anca Țurcașiu, la un pas să leșine în timp ce Irina Fodor citea clasamentul echipelor

„Nu știu dacă primim imunitatea sau nu, dar am impresia că suntem pe un loc decent”, spune Mane.

Concurenții simt la maximum stresul, agitația, dar și bucuria competiției.

„Noi uneori uităm să ne aducem aminte cât de multe lucruri am făcut”, este de părere Carmen Negoiță. „Aici timpul are altă definiție.”

„Astăzi ofer imunitatea etapei”, îi anunță Irina Fodor. „Dar mâine a doua imunitate.”

„Sperăm din tot sufletul să fim prima echipă ajunsă”, mărturisește Victor Slav.

„Să vedem care au fost rezultatele”, spune Irina. „V-am spus de la început. Nu contează numai ordinea în care ajungeți la mine. Contează și banii economisiți sau, mă rog, folosiți cu cap.”

„Te-a luat și amețeală”, spune Andreea Samson. „Ți se făcuse negru de la căldură.”

„Stăteam într-un soare acolo...” relatează Anca Țurcașiu.

„La un moment dat am crezut că mi se taie picioarele pentru că era și extrem de cald”, spune și Selina.

„Au fost multe minute între voi”, le spune Irina.

„Era clar cine pleacă ultimii”, spune Cosmin.

„Din moment ce eram pe datorie”, adaugă Adi.

„O să încep, ca de obicei, de la mijloc. A cincea echipă care a ajuns la mine: Mishu și Oana”, anunță Irina.

„A fost o surpriză extraordinară”, mărturisește Oana.

„După voi, au ajuns la mine Carmen și Andreea”, continuă Irina.

„Și noi ne mirăm că n-am ajuns ultimele”, spune Carmen.

„După voi, au ajuns Ioana și Mane”, continuă Irina. „Și după ei, Andrei și Vlad. (...) Nicolai și Sorin, pe locul patru. (...) Cosmin și Adi pe locul trei. (...) Imunitatea în această etapă o va primi echip formată din Victor și Selina.”

„Simți cumva cum Dumnezeu te ia așa de cap”, spune Victor Slav. „Te scutură puțin și zice: <<Vino încoace. Stai și tu puțin aici, meriți!>>”

Tot ce trebuie să știi despre Asia Express - Drumul Zeilor, show disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Noul sezon al emisiunii Asia Express, ce poate fi urmărit integral în AntenaPLAY, va fi un exercițiu de viață dus la extrem, despre dragoste, despre credință, despre spiritualitate, despre puterea de reinventare. Drumul Zeilor va testa din plin cele nouă echipe care au acceptat provocarea.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei (nașul și finul), Betty Salam și Cătălin Vișănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul și antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache sunt vedetele care pornesc în această competiție.

Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, fără transport și cazare asigurate, concurenții vor avea de parcurs un traseu de 7.000 de kilometri, din Thailanda în Malaezia și apoi în Indonezia – Bali fiind destinația marii finale a sezonului 7.

Urmărește aventurile concurenților de la Asia Express-Drumul Soarelui pe Antena 1 și în AntenaPLAY.