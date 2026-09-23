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Cheloo, reacție savuroasă la Asia Express. Ce l-a făcut să dea cărțile pe față: „Toate doamnele din viața mea spun «nu»”

Cheloo a avut parte de o misiune neașteptată în Cursa pentru Ultima Șansă. Ce s-a întâmplat când a încercat să convingă mai multe femei să cânte cu el?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 21:50 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 21:54
Cheloo, reacție savuroasă la Asia Express. Ce l-a făcut să dea cărțile pe față: „Toate doamnele din viața mea spun «nu»” | Antena 1
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Cheloo și Mihai Ban au avut parte de o misiune care le-a pus răbdarea la încercare în timpul Cursei pentru Ultima Șansă de la Asia Express – Drumul Mătăsii. Cei doi au primit o sarcină care părea simplă la prima vedere, însă găsirea oamenilor de care aveau nevoie s-a dovedit mai complicată decât se așteptau.

Irina Fodor le-a transmis concurenților indicațiile pentru următoarea misiune. Cheloo și Mihai au primit o hartă cu ajutorul căreia trebuiau să găsească ieșirea din parc, însă înainte de a ajunge la următoarea locație aveau de rezolvat o sarcină suplimentară.

Cheloo, reacție savuroasă la Asia Express

„Dragilor, folosiți harta pentru a găsi ieșirea din parc. Înainte de a ajunge la locație mai aștept ceva de la voi. Veți primi pe telefon cântecul «20 de ani» de la Voltaj. Învățați trei seniori să-l cânte și trimiteți-mi video cu ei pentru a primi următoarele indicii”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor.

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Pentru Cheloo și Mihai Ban, provocarea a fost clară: trebuiau să găsească trei persoane în vârstă dispuse să cânte alături de ei și să filmeze momentul pentru a putea primi următorul indiciu.

Cei doi au început să caute prin parc, iar Cheloo a abordat mai multe persoane care se aflau în zonă.

„Iată că alergăm după oameni în vârstă pe care încercăm să-i convingem să cânte cu noi”, a spus Cheloo în timp ce încerca să găsească persoanele potrivite pentru misiune.

La un moment dat, concurentul a dat peste un grup de femei care se plimbau prin parc. Cheloo a încercat să afle dacă vreuna dintre ele vorbește engleză și dacă ar fi dispusă să cânte alături de ei.

„Bună, doamnelor, cineva vorbește engleză? Vreți să cântați cu noi? Haideți să cântăm un cântec împreună”, le-a spus Cheloo.

Răspunsul primit nu a fost însă cel pe care îl aștepta

„Toate doamnele din viața mea spun nu”

După ce femeile au refuzat propunerea, Cheloo a reacționat în stilul său caracteristic și a transformat situația într-un moment savuros.

„Ah, ok, este un nu frumos, sunt dezamăgit. Toate doamnele din viața mea spun nu, nu, nu, nu știu ce să fac”, a spus concurentul.

Gluma lui Cheloo a venit într-un moment în care misiunea începea să pară din ce în ce mai complicată. Fără cele trei persoane pe care trebuiau să le găsească, Cheloo și Mihai Ban nu puteau primi următoarele indicații.

„Eu cred că misiunea asta e imposibilă pentru că nu ne ajută fața”, a mai declarat Cheloo, continuând să ironizeze situația.

O misiune contra cronometru

Deși momentul a stârnit amuzamentul, pentru Cheloo și Mihai Ban fiecare minut pierdut putea conta. Cei doi se aflau în Cursa pentru Ultima Șansă și știau că nu-și permit să rămână prea mult în urmă.

După mai multe încercări, concurenții au continuat să caute persoanele care îi puteau ajuta să ducă misiunea la capăt. Proba le-a testat nu doar rapiditatea, ci și capacitatea de a convinge oameni pe care nu îi cunoșteau să intre în jocul lor.

Cei doi au avut nevoie de multă concentrare pentru a recupera timpul pierdut și pentru a evita ca această misiune să le afecteze șansele de a ajunge înaintea celorlalte echipe.

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