În ediția din 29 septembrie 2026 a show-ului Asia Express, concurenții au făcut ochii mari când au realizat ce misiune îi așteaptă. Descoperă cum a reușit Cheloo să supere un copil.

Ziua a început în forță pentru echipele rămase în competiție pe Drumul Mătăsii. De data aceasta, Irina Fodor a pregătit pentru concurenți o misiune exrtem de grea, cu o miză foarte importantă. Când au realizat ce au de făcut, echipele și-au pus mâna în cap. Descoperă în rândurile de mai jos cum a reușit Cheloo să supere un copil la Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Concurenții și-au pus mâinile în cap când au aflat misiunea, la Asia Express. Cum a reușit Cheloo să supere un copil

Echipele au alergat către mission board, fără să bănuiască faptul că le așteaptă o provocare de zile mari.

„La mission board s-au complicat puțin lucrurile”, a zis Maurice Munteanu.

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Pe tabela roșie, Irina Fodor a pregătit următorul mesaj: „Ați cunoscut deja în China mulți localnici care v-au ajutat și v-au primit cu brațele deschise. Misiunea voastră în acest orășel este să aceea de a face și voi fericit un copil chinez. Pentru cei mici este foarte importantă aniversarea de 10 ani. Eu am organizat deja o trupă de cântăreți, dar veți avea nevoie de ei doar la sfârșitul misiunii. Sunt multe lucruri de făcut pentru o zi de naștere în stil chinezesc. Alegeți unul dintre copii și urmați instrucțiunile din plicul pe care o să vi-l dea. Vă pup, Țuca”.

Cheloo și Mihai Ban la Asia Express

Fără să stea prea mult pe gânduri, echipele și-au ales fiecare câte un copil, de la care au primit un plic din care au aflat că cel mic urmează să facă 10 ani, zodiac, dar și numărul de la pantof. În plic era un mesaj cu misiunea explicată, bani și o hartă extrem de utilă.

„Dragilor,

Pentru a serba ziua de naștere,

va trebui să îndepliniţi mai multe sarcini care ţin de tradiția chineză. Urmăriți harta, pentru a obține o parte din cele necesare Aniversării.

Plic roşu

Tradiţia spune că adulții oferă bani copiilor într-un plic roşu. Sunt consideraţi bani pentru noroc şi pentru a ura prosperitate şi fericire. Voi aveți în plic 230 yuani. Faceți rost de toate celelalte lucruri necesare din această listă (va trebui să negociați, nu sunt suficienți). La final, trebuie să puneți în plicul roşu o bancnotă de 100 yuani. Când oferiţi plicul roşu copilului, trebuie să o faceţi cu ambele mâini.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express

Jucăria

Mergeţi în parcul de distracții al oraşului şi câştigați o jucărie cu simbolul zodiei sărbătoritului. (de culoarea roşie)

Mâncarea

Tradiţia spune că sunt lucruri care nu pot lipsi de la sărbătoare. Mâncarea tradiţională pentru această ocazie este Noodles...cu 2 ouă fierte, pentru că simbolizează longevitatea. Cumpărați o porţie.

Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express

Pantofii

Copiii sărbătoriți primesc de obicei pantofi noi, care semnifică un nou început şi noroc. Cumpăraţi-i sărbătoritului o pereche de încălțări noi. Acestea trebuie să fie colorate.

Tortul

Cumpăraţi de la cofetărie tortul şi elementele pentru decorat pe care le-am comandat.

Cântecul de Aniversare

Strângeti un grup de minimum 5 persoane. Cu ajutorul lor şi al trupei pe care am pregătit-o, învăţaţi şi repetaţi pentru a-i cânta copilului "La mulţi ani", în limba chineză”, a spus Irina Fodor în mesaj.

Echipele s-au apucat rapid de treabă, căci pentru ziua de naștere erau multe lucruri de rezolvat. Cu un buget de doar 230 de yuani (din care 100 de yuani trebuiau puși în plicul de oferit cadou copilului), concurenții au fost nevoiți să se descurce pentru a face rost de toate cele necesare. Unii au negociat, alții au reușit chiar să convingă trecători să cumpere ai pantofii, pentru a reuși astfel să acopere restul de cheltuieli. Pe măsură ce au terminat misiunea, concurenții au venit la copilul ales, i-au dat plicul cu banii, tortul decorat cu un mesaj în limba chineză, au cântat la mulți ani și i-au dat darurile pregătite. Cine a mulțumit copilul a primit pe loc un alt plic, cu indicații pentru următoarea misiune.

Cheloo a reușit să supere băiatul ales, căci au apărut în fața lui fără tortul aniversar, motivând faptul că au ales să îi cumpere niște pantofi mai scumpi. Copilul a părut dezamăgit, iar Cheloo a încercat să îl îmbuneze:

„Suntem bărbați, nu ne pricepem la torturi. Am ales un cadou mai scump, lucrurile care contează. Așa îi învăț și pe copiii mei, așa fac și cu ei”, a fost motivația artistului, în ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express. Descoperă care a fost verdictul băiatului, la final.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.