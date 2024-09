Betty Salam, mesaj copleșitor în ziua în care mama ei și-ar fi aniversat ziua de naștere. Ce a transmis concurenta Asia Express

Betty Salam de la Asia Express sezonul 7 a transmis un mesaj emoționant în ziua în care mama ei ar fi împlinit 42 de ani.

A fost o zi cu mare încărcătură emoțională pentru Florin Salam și familia sa. Pe 11 septembrie, Fănica, prima soție a cântărețului de manele, și-ar fi sărbătorit ziua de naștere.

Femeia s-a stins din viață în anul 2009, din cauza unor probleme grave de sănătate cu care se confrunta. Betty și Daniel, copiii Fănicăi și ai lui Florin Salam, aveau vârste fragede atunci când și-au pierdut mama. Iată ce mesaj copleșitor a transmis concurenta Asia Express în mediul online!

Betty Salam, mesaj emoționant în ziua în care mama ei ar fi fost aniversată

Pe 11 septembrie, în ziua în care mama ei ar fi trebuit să împlinească 42 de ani, Betty Salam a postat o fotografie în care apare alături de cea care i-a dat viață. Concurenta de la Asia Express sezonul 7 a transmis și un mesaj scurt, dar copleșitor.

„Astăzi ar fi fost ziua mamei mele. Te iubesc”, a fost mesajul scris de Betty Salam în descrierea unei imagini în care apare alături de mama și fratele său.

Betty Salam spune că nu și-a văzut mama în ziua în care a murit

Betty Salam a declarat că nu și-a văzut mama în ziua în care a murit și, deși a cuprins-o un sentiment de vinovăție, a înțeles că la acel moment a fost o decizie potrivită pentru ea.

„Am simțit înainte cu o săptămână să moară mama mea. M-am simțit vinovată. La un moment dat mă gândeam: <<Eu asta îmi doresc?>> Eram foarte mică. Aveam șapte ani. Vedeam tot momentul, tot ce s-a întâmplat (...) Când eu știam că ea este în spital pentru a se face bine, eu mi-aș fi dorit tare mult atunci să fi mers la ea. Nu am fost. Eu nu am văzut-o pe mama mea nici când s-a întâmplat atunci cu ea, când a murit. Eu nu am văzut-o, și îi mulțumesc celui care a luat decizia asta. A făcut bine că nu am văzut-o pe mama mea în momentul ăla. Nu voiam să rămân cu o amintire urâtă. Eu o știu pe mama mea cu zâmbetul pe buze, o știu pe mama mea cu o stare de bine, cum era ea, și am rămas cu imaginea asta”, a povestit Betty Salam, citată de Spynews.

