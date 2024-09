Ieri seară, la Asia Express, Betty Salam și Cătălin Vișănescu și-au încheiat parcursul pe Drumul Zeilor. Ce au declarat

Aseară, la Asia Express, Zeul a fost roșu: Betty Salam și Cătălin Vișănescu au părăsit competiția după ce au fost cea din urmă echipă sosită la Irina Fodor în cursa pentru ultima șansă.

Cei doi au concurat cu Ioana State și Mane Voicu, dar și cu Adi Nartea și Cosmin Vîjeu, perechea votată de ceilalți competitori să intre în cursa pentru ultima șansă.

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au fost eliminați de pe Drumul Zeilor în ediția din 11 septembrie 2024 a emisiunii Asia Express. Ce au declarat

După un vot tensionat la careu, întrecerea i-a provocat pe participanți la probe care au necesitat rezistență la durere, dar și răbdare și concentrare maximă. Demonstrațiile de krabbi krabbong, arta thailandeză a luptei cu arme able, au încins atmosfera, concurenților cerându-li-se să așeze în ordine imaginile care surprindeau momentele principale ale exercițiilor luptătorilor. Din meniul cursei a făcut parte și proba delicateselor bizare din bucătăria thailandeză – concurenții fiind provocați să consume o serie de preparate nu tocmai atractive, precum cărăbuși prăjiți.

După o zi încărcată de misiuni care s-au cerut rezolvate sub presiunea timpului, ultima echipă ajunsă la Irina nu a scăpat de judecata Zeilor: Betty și Cătălin și-au încheiat aseară parcursul la Asia Express, după două etape memorabile.

„Ne-am așteptat ca Zeul să fie roșu. Nimănui nu trebuie să-i pară rău. Aici am trăit cele mai tari experiențe, pe care probabil nu le-aș fi trăit niciodată în viața mea, și am întâlnit niște oameni minunați”, a spus Betty Salam.

„Ne bucurăm din suflet că am avut ocazia să întâlnim niște oameni atât de frumoși. Îmi sunt dragi toți concurenții… Am mari emoții! Cuvintele sunt prea mici pentru ceea ce am trăit aici”, a declarat Cătălin Vișănescu. Duminica aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, aventura de la capătul lumii continuă cu noi misiuni surprinzătoare în etapa a treia.

Tot ce trebuie să știi despre Asia Express - Drumul Zeilor, show disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Noul sezon al emisiunii Asia Express, ce poate fi urmărit integral în AntenaPLAY, va fi un exercițiu de viață dus la extrem, despre dragoste, despre credință, despre spiritualitate, despre puterea de reinventare. Drumul Zeilor va testa din plin cele nouă echipe care au acceptat provocarea.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei (nașul și finul), Betty Salam și Cătălin Vișănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul și antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache sunt vedetele care pornesc în această competiție.

Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, fără transport și cazare asigurate, concurenții vor avea de parcurs un traseu de 7.000 de kilometri, din Thailanda în Malaezia și apoi în Indonezia – Bali fiind destinația marii finale a sezonului 7.

Urmărește aventurile concurenților de la Asia Express-Drumul Soarelui pe Antena 1 și în AntenaPLAY.