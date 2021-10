Care este numele real al lui Zarug. Concurentul de la Asia Express - Drumul Împăraților a impresionat cu felul său carisamtic

Zarug a cucerit publicul cu felul să carismatic încă de la prima ediție a sezonului 4 Asia Express. Concurentul și colega sa au trecut prin cele mai mari provocări ale vieții lor, iar reacțiile lor savuroase au amuzat telespectatorii.

Papu, așa cum îl alintă apropiații, a câștigat simpatia oamenilor prin felul său caracteristic, însă puțini sunt cei care știu cu adevărat numele întreg al concurentului.

Care este numele real al lui Zarug

Zarug impresionează în fiecare ediție Asia Express - Drumul Împăraților cu ambiția sa și cu modalitățile prin care reușește să treacă fiecare probă. Deși prietenii de competiție îl strigă Zarug, puțini cunosc faptul că numele său întreg este Mihai Dan Zarug.

La cei 39 de ani, concurentul surprinde cu aparițiile sale extravagate din mediul online, dar și cu cele de pe micile ecrane ale telespectatorilor. Acesta este de meserie designer vestimentar, dar este pasionat și de artele culinare.

Pentru Zarug nu este prima oară când se află pe platourile de fiomare. Concurentul a participat în 2018 la Chefi la cuțite, acolo unde a venit ai pregătit ca niciodată să îi impresioneze pe cei trei jurați ai emisiunii.

"Sunt designer, fac haine. Sunt o ființă paradoxală, care în proporții de 50% și-ar dori să se ascundă acum sub scaunul ăsta, iar cealaltă jumătate înclină spre exprimare. (...) Tata e pe jumătate armean, deci și eu am origini armenești.", a mărturisit Zarug la Chefi la cuțite.

Ce studii are Zarug, concurentul de la Asia Express

Mihai Dan Zarug se mândrește și cu studiile sale. Deși și-a ales să fie designer vestimentar, acesta a studiat Facultatea de Drept. De asemenea, Papu, așa cum îl alintă prietenii, a fost pasionat întotdeauna de teatru și actorie.

”Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau.”, a mai povestit Zarug.

Despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor. Aceștia se vor "lupta" pentru amuleta de 30.000 de Euro în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, vedetele vor fi nevoite să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se vor schimba de la o zi la alta, dar și să își depășească limitele fizice și psihice.Traseul de pe Drumul Împăraților va începe în Turcia, iar cursa va continua în Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

