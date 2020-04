Carmen Grebenişan de la Asia Express, schimbare radicală de look! Blonda arată ca o adevărată divă

Recent, fosta concurentă de la Asia Express a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care are un look complet nou. Părul blond platinat pare aproape de o perfectă nuanță de alb, iar șuvițele drepte au fost înlocuite cu bucle generoase. Carmen Grebenișan a făcut senzație cu acest look desprins parcă dintr-o revistă vintage!

Cum arată acum Carmen Grebenișan de la Asia Express

FINALA ASIA EXPRESS SEZON 3

Sorin Bontea și Răzvan Fodor sunt câștigătorii sezonului 3 al emisiunii Asia Express. O echipă puternică și ambițioasă, care a făcut față cu brio misiunilor din Filipine și Taiwan.