Ce averi au candidații la Alegerile Prezidențiale din mai 2025. Unul din ei susține că nu are bani în conturi și nici datorii

După un an electoral tumultuos și un scrutin anulat, pe 22 martie 2025 se stabilește ordinea candidațior la Alegerile Prezidențiale pe buletinul de vot. Noua campanie electorală pornește pe 4 aprilie, moment în care alegătorii încep să caute informații mai detaliate despre viitorul Președinte.

La Alegerile Prezidențiale din mai 2025 s-au înscris în cursă 21 pretendenți, din care au fost admiși de BEC doar 12. După retragerea AneiMaria Gavrilă, au rămas 11 candidați. Cinci au fost înscriși și la scrutinul precedent, cel din noiembrie 2024, iar patru sunt candidați independenți, potrivit Europa Liberă.

Ce averi au candidații la Alegerile Prezidențiale din 2025

Acestea sunt doar câteva dintre datele disponibile despre viitorii posibili Președinți și pot fi găsite la o simplă căutare pe Google. O informație la fel de utilă și relevantă pentru unii poate fi însă și cea legată de averile candidaților din acest scrutin. Iată ce știm până acum.

Ce avere are Nicușor Dan

Nicușor Dan, actualul Primar General al capitalei, și-a reînnoit recent declarația de avere și a fost deschis în privința bunurilor pe care le deține. Are un teren intravilan de 7.460 de metri pătrați la Predeal, județul Brașov, cumpărat în 2007, și o mașină Citroën din 1986.

​În conturi are aproape 440.000 de lei. Are datorii de 150.000 de euro. În 2024, a acordat un împrumut în nume personal de 20.000 de euro. Anul trecut a avut venituri de aproape 300.000 de lei, din funcția de primar al Capitalei.

Nicușor Dan nu are o locuință personală și nu este, conform declarației de avere, căsătorit. În interviurile acordate până acum, a declarat că locuiește împreună cu partenera și cei doi copii într-o locuință închiriată.

Ce avere are Crin Antonescu

Crin Antonescu este un politician cu carieră îndelungată în Partidul Național Liberal. Deține împreună cu soția sa trei terenuri intravilane în județul Prahova - unul de 3.942 mp, cumpărat în 2003, și două moștenite în 2022, de 250 mp și 713 mp.

Familia Antonescu are două apartamente în București și două case de locuit în județul Prahova, una cumpărată și una moștenită, trei autoturisme - BMW fabricat în 2007, Mercedes din 2013, Kia din 2015 și bijuterii în valoare de 18.000 de euro, dobândite între 2009 și 2010.

Cei doi soți au în conturi au peste 300.000 de euro în bănci din România, Belgia și Liechtenstein și titluri de stat de 98.470 de euro. Crin Antonescu a declarat că nu a avut venituri personale în ultimii ani.

Ce avere are Victor Ponta

Victor Ponta s-a făcut remarcat în cadrul PSD și a fost de-a lungul anilor un personaj politic controversat. ​Conform declarației de avere depuse în martie 2025, Ponta are în proprietate un apartament de 95 mp în București, cumpărat în 2012, un apartament de 200 mp în Turcia, din 2021, și un altul de 82 de mp în Emiratele Arabe Unite cumpărat în 2022.

Are un autoturism Smart și ceasuri evaluate la 20.000 de euro, dobândite între 2023 și 2024. În conturi are peste 140.000 de euro și a împrumutat PSD Dâmbovița cu 190.000 de lei.

În 2024 a avut venituri de 19.295 de lei dintr-o sursă anonimizată și 240.000 de lei de la Camera de Comerț și Industrie a României. Victor Ponta este unic acționar al firmei de consultanță VP Project Advisers. În 2023, firma a avut cifră de afaceri de 2,2 milioane de lei, profit de 1,2 milioane de lei și cinci angajați.

Ce avere are Elena Lasconi

Elena Lasconi este membră USR și primar în Câmpulung Muscel. Are în proprietate un teren intravilan de aproape 5.000 mp în județul Argeș, cumpărat în 2005, alte patru moștenite în județele Olt și Ilfov.

Împreună cu soțul ei, deține din 2001 un apartament în București, din 2005 o casă în Argeș, de 96,84 mp, și alte două apartamente moștenite de soț în capitală. Cei doi au un Opel fabricat în 2007 și datorii în bănci de aproape 400.000 de lei.

În 2024, Elena Lasconi a câștigat 141.425 de lei ca primar al municipiului Câmpulung, iar soțul ei, consilier la Camera Deputaților, a avut salariu de 82.460 lei. ​

Ce avere are Cristian Terheș

Cristian Terheș reprezintă Partidul Național Conservator Român și îmrepună cu soția are în proprietate mai multe terenuri - aproape 600 mp în județul Sălaj și 2.500 mp în județul Bihor, două apartamente în Sălaj și unul în Bihor, un autoturism Toyota Camry și Mitsubishi Eclipse Cross, fabricat în 2020.

Familia Terheș are în conturi 162.000 de euro și 235.000 de dolari. Soția lui deține acțiuni în valoare de 95.060 dolari și titluri de valoare de 50.000 dolari la Treasury Direct.

Terheș a împrumutat Partidul Național Conservator Român cu echivalentul a 74.000 de euro. În 2024, a câștigat 99.073 euro de la Parlamentul European, iar soția lui 50.000 dolari de la firma General Orhocare din California.

Ce avere are Lavinia Șandru

Lavinia Șandru, fostă jurnalistă și reprezentantă a Partidului Umanist Social Liberal, are un apartament de 98 mp, primit ca donație în 2020, un Jeep fabricat în 2011, o Skoda din 2016, bijuterii și obiecte de artă în valoare totală de 12.000 de euro, dobândite între 2002 și 2024. ​

În conturi are peste 134.000 de euro și aproape 370.000 de lei; 1 milion de lei și 100.000 de euro sunt investiți în tituri de stat. În 2024, Lavinia Șandru a avut venituri din mai multe surse - salariu de la Stratcom Media&Film, firmă deținută de ea în totalitate - 26.616 lei, dividende de la aceeași firmă 114.430 de lei.

A luat salariu (10.716 de lei) de la Inițiativa ecologistă Europeană, drepturi de autor de aproape 280.000 de lei și dividende de la o altă firmă în care e acționar de 99.500 de lei.

Ce avere are George Simion

George Simion, candidatul AUR, spune că nu deține terenuri sau proprietăți imobiliare, nici autoturisme sau bunuri de valoare. Împreună cu soția are un cont deschis la Banca Transilvania în 2024, cu un sold de 250.050 lei.

Simion a declarat 60.000 de euro primiți cu ocazia botezului copilului său și 50.000 de euro primiți de la o persoană fizică, donație în campania electorală. În 2024, George Simion a încasat 136.988 lei de la Camera Deputaților iar soția lui, 7.992 lei salariul de la Ministerul Educației și Cercetării. ​

Ce avere are John Banu

John Banu, candidat independent, are în proprietate 200 de hectare de terenuri, în România și SUA - 15 hectare de teren în județul Giurgiu, 50 de hectare de teren și 9 hectare de pădure in județul Argeș, 135 de hectare de pășune în Carolina de Sud.

Mai deține două autoturisme - BMW, Porche - și un tractor Deer, tablouri de 30.000 de dolari și alte obiecte de artă în valoare de 25.000 de dolari. În conturi are 400.000 de dolari, și 300.000 de lei și o ipotecă de aproape 250.000 de dolari.

În 2024, John Banu a declarat venituri de 75.000 de dolari ca CEO, 46.000 de dolari din activități agricole și 21.000 de dolari pensie. Soția lui a avut venituri de 180.000 de dolari.

Ce avere are Silviu Predoiu

Silviu Predoiu, general cu patru stele în rezervă susținut de susținut de Partidul Liga Acțiunii Naționale, are în proprietate trei terenuri, dintre care unul moștenit anul trecut, două apartamente și o casă cumpărată în 2008.

Deține două mașini, o Mazda și un Fiat 650, și ceasuri de 7.000 de euro. În conturi, familia Predoiu are 110.000 de lei, 38.000 de euro și 20.000 de dolari. În 2024, Silviu Predoiu a avut o pensie de 260.760 de lei, iar soția sa, pensionară de la SRI - 100.800 de lei.

Ce avere are Daniel Funeriu

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației și candidat independent la Alegerile Prezidențiale din mai 2025, are 50 de hectare de terenuri în județul Timiș, două apartamente primite donație în 2024, o casă de 230mp în Germania și 5 mașini - Jaguar XJ6 și Jaguar S, Mazda CX5, Renault și Audi A6.

Familia Funeriu are bijuterii de 15.000 de euro achiziționate între 1994 și 2025. În conturi are aproximativ 370.000 de euro, 1,3 milioane de yeni, 48.000 de lei și 15.000 de lei moldovenești, și plasamente de aproximativ 10.000 de euro.

În 2024, Daniel Funeriu a câștigat peste 150.000 de euro din consultanță și 56.615 lei ca salariu de la Universitatea din București plus 2.500 de lei din arendă. Soția lui a avut un salariu de 7.100 de euro.

Ce avere are Constantin Popescu

Constantin Popescu, medic veterinar susținut de Partidul Noua Românie, a declarat că are peste 18 hectare de teren în județu Vâlcea, în urma unui contract de întreținere. Are și o casă de 78 mp. Nu are bani în conturi, nici datorii, iar în 2024 nu a avut venituri.