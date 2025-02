Mara Bănică, mesaj copleșitor cu ocazia zilei de naștere a fiicei și a mamei sale! Cum arată micuța care a împlinit 3 anișori!

Mara Bănică are doar motive de bucurie atunci când vine vorba despre copiii ei. Prezentatoarea TV are o familie frumoasă și se mândrește ori de câte ori are ocazia cu ea.

Vedeta reușește să îmbine cu succes cariera profesională cu rolul de mamă, iar cei mici o răsplătesc zilnic cu zâmbete, bucurii și reușite.

Citește și: Serghei Mizil, reacție savuroasă după ce a aflat că va dormi cu Mara Bănică în fiecare noapte la Asia Express | VIDEO

Iată cum arată fiica Marei Bănică și ce cuvinte frumoase a transmis mămica ei cu ocazia împlinirii vârstei de 3 anișori!

Articolul continuă după reclamă

Cât de draguță e Donca, fiica Marei Bănică de la Asia Express. Imagini emoționante cu cele două

Mara Bănică este o mamă dedicată, dat fiind faptul că se implică activ în creșterea și educația copiilor săi. Prezentatoarea de la Antena Stars împărtășește ori de câte ori are ocazia momente speciale petrecute alături de fiul ei, Dima, dar și de fiica ei, Donca, demonstrându-le dragostea și afecțiunea pe care le-o poartă zi de zi.

La fel s-a întâmplat și în urmă cu 3 zile, atunci când Mara Bănică și-a serbat fiica, dar și mama în același timp, transmițând un mesaj de-a dreptul copleștior în online.

„Astăzi este ziua lor! Mama mea împlinește 70. Donca mea împlinește 3!

În imagini sunt cam toți ai mei de sânge, cum se spune. Lipsește tată. Doar fizic, pentru că eu mi-l imaginez aici, în momentele astea, lângă noi.

Mă gândesc ce ciudat e, în loc să scriu despre Donca sau mama, gândul, și apoi degetele, mă duc tot spre el, spre tata… în sfârșit, cred că cei care și au pierdut un părinte înțeleg exact prin ce trec.

Din poze lipsește Bogdan. Și el, tot al meu, dar fără apariții publice, că nu-i plac deloc!:)

Mamei mele îi mulțumesc pentru că mi-a repetat în viață asta cu atâta răbdare niște lucruri, încât s-au prins de mine! Știu de la ea că “bună ziua”, “mulțumesc” și “la revedere” nu costă bani! Știu de la ea că sufletul ți-l mărturiseșți doar lui Dumnezeu. Știu de la ea că există oameni fără preț, ea fiind unul dintre ei. Știu de la ea cum să mănânc elegant în special când nu mă vede nimeni. Știu de la ea jumătate din ce știu!:)

Doncai îi mulțumesc că m-a ales pe mine să-i fiu mama!🤗 Fii om cumsecade, copil frumos!

La mulți ani, fetelor, să ne trăiți!”, a scris Mara Bănică pe Instagram cu ocazia dublei sărbători.

Iată postarea!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iată și alte imagini și videoclipuri emoționante cu micuța Donca!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată casa Marei Bănică de la Asia Express. Jurnalista și-a deschis ușa pentru admiratori

Mara Bănică participă la Asia Express alături de Serghei Mizil

Unul dintre cele mai lungi trasee de până acum se așterne în fața a 9 perechi de vedete în sezonul cu numărul 8 al celui mai dur reality show al momentului, Asia Express.

Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

„Știu pe de rost fiecare episod din cele şapte sezoane de până acum şi, în sfârsit, voi scrie măcar unul în cel de al optulea! Dar unul fabulos, asa cum e şi partenerul meu din aventura asta extraordinară! Am tot sperat, an de an, să fiu aleasa şi eu! De data asta, EROUL vietii mele, TATA, l-a rugat, acolo sus, pe Dumnezeu să facă să fie bine şi să pornesc pe Drumul Eroilor. Dacă până acum se ştia că eroii nu au vârstă, reţineţi că vârsta lor în acest sezon e 121 de ani! Drumul Eroilor, păzea, venim!” a transmis aceasta înainte de marea plecare pe Drumul Eroilor!

Citește și: Ce studii are Mara Bănică de la Asia Express. E o prezență efervescentă pe micile ecrane