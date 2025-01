Mara Bănică a acceptat provocarea Asia Express 8. Iată ce studii are partenera de pe Drumul Zeilor a lui Serghei Mizil.

Mara Bănică și Serghei Mizil formează una dintre cele două echipe care pornesc în aventura de pe Drumul Zeilor.

Mara Bănică nu este străină de camerele de filmat, deși într-un context total diferit. Aceasta este prezentatoare TV la Antena Stars. Însă drumul ei în viața profesională ar fi putut fi total diferit.

Ce studii are Mara Bănică de la Asia Express. E o prezență controversată pe micile ecrane

Mara Bănică este gata de aventură, de fapt, ea a fost mereu pregătită de experiențe-limită. Prezentatoarea TV este la bază jurnalistă, iar înainte de a face carieră în zona mondenă, aceasta a fost jurnalist de război.

Partenera de la Drumul Zeilor a lui Serghei Mizil a absolvit Facultatea de Jurnalism, însă are și o pasiune ascunsă, și anume teatrul. În liceu, prezentatoarea TV era pasionată de teatru, istorie, cărți și multă vreme s-a gândit dacă să dea la Teatru sau la Jurnalism. Deși a ales a doua variantă, nu a regretat niciodată.

„Cred că s-a întâmplat în timpul liceului când scriam la o revistă. Fiind pasionată de lectură, teatru și istorie, pur și simplu s-a întâmplat. Voiam să dau la facultate fie la Teatru, fie la Jurnalism. Am ales varianta a doua și cred că nu am greșit”, a declarat ea, conform unei surse.

Presa este ca un „microb” care i-a intrat pe sub piele și de care nu poate scăpa. Timp de 15 ani și-a dedicat viața acestei profesii și spune că nu ar vrea să renunțe niciodată definitiv la ea.

„Timp de 15 ani nu am avut duminică liberă, dar și dacă îmi luam un concediu de 10 zile, nu rezistam plecată mai mult de trei și mă întorceam la serviciu. Este ca un microb care îți intră în sânge și nu m-am gândit să renunț definitiv la presă”, a declarat Mara Bănică.

Ce spune Mara Bănică de plecare în Asia Express

Mara Bănică a mărturisit că este ca un vis împlinit participarea la Asia Express sezonul 8. Prezentatoarea TV își dorea de foarte mult timp acest lucru și spune că va face tot posibilul să rămână în competiție cât mai mult timp. De asemenea, este cu totul deosebit să-l aibă alături pe unul dintre cei mai buni prieteni.

„Știu pe de rost fiecare episod din cele şapte sezoane de până acum şi, în sfârsit, voi scrie măcar unul în cel de al optulea! Dar unul fabulos, asa cum e şi partenerul meu din aventura asta extraordinară! Am tot sperat, an de an, să fiu aleasă şi eu! De data asta, EROUL vieții mele, TATA, l-a rugat, acolo sus, pe Dumnezeu să facă să fie bine şi să pornesc pe Drumul Eroilor. Dacă până acum se ştia că eroii nu au vârstă, reţineţi că vârsta lor în acest sezon e 121 de ani! Drumul Eroilor, păzea, venim!” a povestit aceasta plină de entuziasm.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Mara a povestit emoționată despre plecarea în Asia Express!

„Eu sper să vă părăsesc pentru cât mai mult timp, adică timp de două luni, cât ține competiția. Da, este un proiect al trustului la care mi-am dorit foarte mult să particip și voi merge în acest an, este adevărat, sunt concurent, oficial, la Asia Express și să îmi țineți pumnii acolo”, a spus aceasta la Știrile Antena Stars.

De asemenea, Mara Bănică și Serghei Mizil au participat la Un Show Păcătos, unde au răspuns la întrebările urmăritorilor și au făcut strategii pentru Asia Express.

„El nu știe unde mergem!” spune Mara, după ce Serghei a mărturisit că nu are nicio frică de traseu, deoarece nu a urmărit emisiunea. „Pot să-l mint că e cu voturi? (...) Ca să ne voteze lumea, ne-au rugat să mimăm cum intrăm noi de la poartă să alergăm spre Irina.”

„Irina este prezentatoarea emisiunii. Asta știi?” îl mai întreabă ea, spre deliciul celor din platou și din fața micilor ecrane.

Cei doi sunt pregătiți să facă show pe Drumul Zeilor.