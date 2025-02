Mara Bănică lasă confortul de acasă pentru aventura de pe Drumul Eroilor. Iată cum arată apartamentul în care locuiește prezentatoare TV.

Mara Bănică face echipă cu Serghei Mizil în aventura Asia Express sezonul 8. Prezentatoarea TV a declarat că își dorea de mult timp să participe la show-ul de la Antena 1, astfel că a acceptat cu inima deschisă provocarea de pe Drumul Eroilor.

Cum arată casa Marei Bănică de la Asia Express. Jurnalista și-a deschis ușa pentru admiratori

Mara Bănică este o prezență plină de viață pe micile exrane. Ea promite să fie la fel și în aventura Asia Express sezonul 8. Fosta jurnalistă este gata să lase confortul de acasă pentru nesiguranța adăpostului și probele dificile al celui mai dur reality show al momentului.

Confort este puțin spus când vine vorba de locuința Marei. Aceasta locuiește într-un apartament cu totul deosebit, situat într-o casă boierească din centrul Bucureștiului.

Prezentatoarea TV și-a decorat căminul după pofta inimii. Dacă înainte de a se naște fiica sa a locuit într-un penthouse cu pereți de sticlă, după venirea pe lume a copilului s-a mutat într-un loc cu un farmec aparte.

Apartamentul, care ocupă un întreg etaj al imobilului, păstrează arhitectura originală, conform unei surse. Spațiul este generos, iar Mara Bănică a putut să-l decoreze în funcție de preferințele sale pentru obiectele vintage.

Pasiunea pentru obiecte cu istorie și resursele financiare au ajutat-o în crearea locuinței ideale pentru familia sa. Multe dintre obiectele dispuse în living sunt moștenire de familie, iar altele sunt atent selecționate din diverse târguri de antichități.

Nu lipsește biblioteca din locuința fostei jurnaliste. Aceasta a spus în repetate rânduri că de mică este pasionată de lectură. De asemenea, are o colecție impresionantă de tablouri din perioada interbelică.

În ciuda obiectelor de valoare care se transpune în bani, Mara Bănică pune mare preț pe cele cu valoare sentimentală, precum cele primite cadou de la tatăl său.

„Este o casă boierească. Fiecare tablou are o poveste sentimentală. De exemplu, acesta de deasupra șemineului l-am păstrat cu rama cu care a fost cumpărat și așa cum l-am primit. Tatăl meu mi l-a făcut cadou de Crăciun. Și-a strâns, săracul, bani din pensie… cred că a dat în jur de 2000 de lei pe el; e un pictor interbelic.

În toate țările în care merg, mă duc la târgurile de vechituri pentru a cumpăra bronzuri, tablouri aparent fără valoare. Dar sunt foarte frumoase. Oglinda este luată de la comunitatea evreiască și este recondiționată de tata. Valoarea sentimentală este mult mai mare”, a spus jurnalista, la Xtra Night Show.

De asemenea, prezentatoarea TV nu uită de gusturile copiilor săi, Dima și Donca. Dacă dormitorul matrimonial este prezentat în culori calde, cel al fiului său este corespunzător vârstei.

„Aici e camera lui Dima, pe care ma roagă de nu știu când să i-o refac. O să dau deoparte tot tapetul ăsta, că nu mai merge, dar nu am mai avut timp. Numai ideea de a mă apuca de zugrăvit…mă sperie. Pătuțul e în formă de mașină, nu-l mai vrea nici pe ăsta. Am făcut o greșeală, că are televizor în cameră, și nu e în regulă”, spunea ea.

Mara Bănică și soțul său sunt căsătoriți din 2021. Acesta conduce o multinațională în Germania, acolo unde a și studiat. Cei doi țin la discreție când este vorba de viața personală.