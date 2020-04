Ce a făcut Ștefania, când a aflat că a pierdut finala Asia Express! Sorin Bontea: „A fost cel mai greu când am văzut-o”

Sorin Bontea și Răzvan Fodor au câștigat Asia Express, sezonul 3

Sorin Bontea a dezvăluit în emisiunea Xtra Night Show faptul că lupta împotriva echipei Speak și Ștefania din finala Asia Express a fost una dificilă.

„Nu mă așteptam să aibă un așa impact, sincer. Am zis că plec într-o aventură cu Răzvan și vedem noi ce iese și ce s-o întâmpla. Că vom sta cât putem și cât ne-o duce corpul și pe noi. Dar uite că am ajuns în finală, am reușit să câștigăm și cel mai rău îmi pare că am ajuns în finală cu Speak și Ștefania. A fost cel mai greu momentul în care am văzut-o pe Ștefania, când eram pe scenă. A fost un moment care a făcut cât o mie de cuvinte”, a dezvăluit Sorin Bontea.