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Ce mesaj a transmis Alex Gîlcă după finala Asia Express! Reacția pe care toată lumea o aștepta! Detaliul criticat de fani

Descoperă ce mesaj a transmis Alex Gîlcă și ce detaliu a fost criticat de fani, la scurt timp după marea finală a emisiunii Asia Express.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 11:45 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 11:56
Descoperă ce mesja a transmis concurentul de la Asia Express | Antena 1
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Marea finală a emisiunii Asia Express a avut loc miercuri, pe 12 noiembrie 2026, atunci când Gabi Torje și Alin Alexuc s-au întrecut cu echipa formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă. La final, după acordarea trofeului, fanii au fost curioși să afle ce reacție a avut echipa care a ratat victoria. Descoperă în rândurile de mai jos mesajul transmis de Alex Gîlcă după finala Asia Express, dar și detaliul criticat de fani.

Ce mesaj a transmis Alex Gîlcă după finala Asia Express! Reacția pe care toată lumea o aștepta! Detaliul criticat de fani

Drumul Mătăsii a reprezentat o provocare de zile mari nu doar pentr concurenți, ci și pentru echipa de producție, căci traseul a fost unul de mii de kilometri. La capătul unei aventuri dificile, ce a fost presărată cu numeroase răsturnări de situație neașteptate, provocări și misiuni fascinante, echipa care a reușit să câștige marele trofeul Asia Express, în valoare de 30.000 de euro, a fost cea formată din Alin Alexuc și Gabi Torje.

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La scurt timp după victoria băieților, numeroase persoane sau vedete au transmis numeroase mesaje de felicitare pentru învingători. Printre vedetele care i-au felicitat s-au numărat Irina Fodor, Ana Maria Mocanu, Mirela Retegan, Raluca Bădulescu, Alex Gîlcă, Mirela Vaida, Loredana Chivu, Connie Preda, Jean Gavril (și el fost concurent, alături de fratele său) și Sonia Simionov.

Chiar și Alex Gîlcă a transmis un mesaj pe pagina oficială de Instagram a învingătorilor.

„tooooooop ❤️❤️❤️❤️❤️ @alinalexuc @torje_gabriel”, a scris finalistul emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, care a atras zeci de aprecieri de la internauți.

Totuși, un detaliu observat imediat și criticat de fani a fost faptul că Valerie Lungu nu a avut reacții vizibile în mediul online, ci doar partenerul său de viață a ales să îi felicite pe băieți pentru victoria obținută în marea finală Asia Express.

Totuși, este important de menționat faptul că în ediția de ieri a îndrăgitului reality show de la Antena 1, Valerie Lungu i-a îmbrățișat pe câștigători la scurt timp după ce a ajuns la punctul final al competiției. Deși a fost o luptă strânsă, concurenții au dat dovadă de mult fairplay.

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Valerie Lungu și Alex Gîlcă au văzut finala Asia Express din confortul casei lor și nu au ezitat să se pozeze cu lacrimi în ochi. Cei doi și-au surprins fanii cu o confesiune emoționantă.

Finala Asia Express 2026 a doborât recordul de audiență al sezonului. Cifre fenomenale...

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